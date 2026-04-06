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NYSE-Handel im Blick 06.04.2026 22:34:16

Aufschläge in New York: Dow Jones liegt zum Ende des Montagshandels im Plus

Aufschläge in New York: Dow Jones liegt zum Ende des Montagshandels im Plus

Der Dow Jones stieg am ersten Tag der Woche.

Am Montag ging es im Dow Jones via NYSE schlussendlich um 0,36 Prozent auf 46 669,88 Punkte aufwärts. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 18,133 Bio. Euro. In den Montagshandel ging der Dow Jones 0,076 Prozent schwächer bei 46 469,36 Punkten, nach 46 504,67 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Montag bei 46 354,95 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 46 701,10 Punkten verzeichnete.

Dow Jones-Performance seit Beginn des Jahres

Noch vor einem Monat, am 06.03.2026, bewegte sich der Dow Jones bei 47 501,55 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 06.01.2026, lag der Dow Jones bei 49 462,08 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.04.2025, wurde der Dow Jones mit 38 314,86 Punkten gehandelt.

Seit Beginn des Jahres 2026 schlägt ein Minus von 3,54 Prozent zu Buche. Das Dow Jones-Jahreshoch steht derzeit bei 50 512,79 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 45 057,28 Punkte.

Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Zu den stärksten Einzelwerten im Dow Jones zählen derzeit Boeing (+ 1,96 Prozent auf 212,30 USD), American Express (+ 1,85 Prozent auf 305,73 USD), Cisco (+ 1,79) Prozent auf 80,44 USD), UnitedHealth (+ 1,48 Prozent auf 281,36 USD) und Amazon (+ 1,44 Prozent auf 212,79 USD). Unter den schwächsten Dow Jones-Aktien befinden sich derweil Amgen (-1,54 Prozent auf 342,57 USD), Salesforce (-1,15 Prozent auf 185,03 USD), Johnson Johnson (-0,85 Prozent auf 240,97 USD), IBM (-0,57 Prozent auf 246,74 USD) und Honeywell (-0,54 Prozent auf 228,21 USD).

Dow Jones-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 24 656 072 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 3,740 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert.

Diese Dividenden zahlen die Dow Jones-Mitglieder

Die Verizon-Aktie präsentiert mit 10,24 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Verizon-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,69 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at

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