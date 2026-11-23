Beim Dow Jones sind am Mittag Kurssprünge zu beobachten.

Der Dow Jones gewinnt im NYSE-Handel um 17:59 Uhr 3,20 Prozent auf 49 686,18 Punkte. Der Börsenwert der im Dow Jones enthaltenen Werte beträgt damit 23,168 Bio. Euro. In den Handel ging der Dow Jones 1,92 Prozent höher bei 49 071,82 Punkten, nach 48 147,33 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Montag bei 49 033,31 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 49 810,26 Punkten verzeichnete.

Dow Jones-Entwicklung seit Beginn Jahr

Noch vor einem Monat, am 23.10.2026, wies der Dow Jones einen Wert von 52 215,16 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, erreichte der Dow Jones einen Wert von 53 277,01 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones wurde am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, mit 46 245,41 Punkten bewertet.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 2,69 Prozent. Das Dow Jones-Jahreshoch liegt aktuell bei 54 744,33 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 45 057,28 Punkte.

Dow Jones-Top-Flop-Aktien

Die stärksten Einzelwerte im Dow Jones sind derzeit NVIDIA (+ 31,00 Prozent auf 164,44 USD), Caterpillar (+ 6,52 Prozent auf 543,75 USD), Cisco (+ 5,63 Prozent auf 95,75 USD), Alphabet C (ex Google) (+ 5,59 Prozent auf 278,75 USD) und Boeing (+ 3,99 Prozent auf 162,11 USD). Unter den schwächsten Dow Jones-Aktien befinden sich derweil UnitedHealth (-2,34 Prozent auf 331,90 USD), Coca-Cola (-1,08 Prozent auf 95,94 USD), Chevron (-1,01 Prozent auf 206,26 USD), Johnson Johnson (-0,20 Prozent auf 269,93 USD) und Travelers (+ 0,23 Prozent auf 394,15 USD).

Welche Dow Jones-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. Zuletzt wurden via NYSE 107 526 333 Aktien gehandelt. Im Dow Jones weist die Apple-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 4,524 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Werte

Im Dow Jones weist die Salesforce-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung mit 10,78 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Nike-Aktie bietet 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,04 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at