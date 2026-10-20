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Index-Performance 20.10.2026 18:01:22

Aufschläge in New York: Dow Jones präsentiert sich am Dienstagmittag fester

Aufschläge in New York: Dow Jones präsentiert sich am Dienstagmittag fester

Dow Jones-Handel am Dienstag.

Am Dienstag tendiert der Dow Jones um 17:59 Uhr via NYSE 0,99 Prozent fester bei 52 481,19 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 25,989 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0,024 Prozent stärker bei 51 978,58 Punkten in den Handel, nach 51 966,03 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 52 689,81 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 51 910,92 Zählern.

Dow Jones-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones wies am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, einen Wert von 51 682,64 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 20.07.2026, wies der Dow Jones einen Wert von 51 839,26 Punkten auf. Der Dow Jones erreichte vor einem Jahr, am 20.10.2025, den Stand von 46 706,58 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 8,47 Prozent aufwärts. In diesem Jahr schaffte es der Dow Jones bereits bis auf ein Jahreshoch bei 54 744,33 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 45 057,28 Punkten markiert.

Aufsteiger und Absteiger im Dow Jones

Die stärksten Aktien im Dow Jones sind derzeit 3M (+ 5,25 Prozent auf 170,52 USD), UnitedHealth (+ 3,34 Prozent auf 420,49 USD), Merck (+ 3,22 Prozent auf 148,25 USD), Amgen (+ 2,40 Prozent auf 435,13 USD) und Johnson Johnson (+ 2,29 Prozent auf 259,60 USD). Auf der Verliererseite im Dow Jones stehen hingegen Salesforce (-1,40 Prozent auf 239,05 USD), Chevron (-0,77 Prozent auf 222,64 USD), Apple (-0,68 Prozent auf 340,61 USD), Alphabet C (ex Google) (-0,67 Prozent auf 337,90 USD) und Boeing (-0,59 Prozent auf 190,29 USD).

Diese Dow Jones-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im Dow Jones ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 7 136 265 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 4,595 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der Dow Jones-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Travelers-Aktie. Hier soll ein KGV von 10,65 zu Buche schlagen. Die Nike-Aktie präsentiert 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 4,25 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

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Aktien in diesem Artikel

3M Co. 152,40 5,25% 3M Co.
Alphabet C (ex Google) 298,90 -1,56% Alphabet C (ex Google)
Amgen Inc. 389,50 2,76% Amgen Inc.
Apple Inc. 302,05 -1,31% Apple Inc.
Boeing Co. 169,18 -0,96% Boeing Co.
Chevron Corp. 201,00 0,32% Chevron Corp.
Johnson & Johnson 230,95 2,15% Johnson & Johnson
Merck Co. 131,80 2,97% Merck Co.
Microsoft Corp. 473,25 -0,54% Microsoft Corp.
Nike Inc. 33,68 1,45% Nike Inc.
NVIDIA Corp. 192,72 -0,67% NVIDIA Corp.
Salesforce 215,85 -0,16% Salesforce
Travelers Inc (Travelers Companies) 351,70 2,63% Travelers Inc (Travelers Companies)
UnitedHealth Inc. 373,60 3,09% UnitedHealth Inc.

Indizes in diesem Artikel

Dow Jones 52 495,88 1,02%

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Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Dienstag abwärts, während der deutsche Aktienmarkt letztlich kaum verändert tendierte. Die US-Börsen notierten uneinheitlich. Die Märkte in Asien zeigten sich am Dienstag mehrheitlich mit Verlusten.
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