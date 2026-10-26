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Index-Performance im Fokus 26.10.2026 16:01:33

Aufschläge in New York: Dow Jones präsentiert sich zum Start des Montagshandels fester

Aufschläge in New York: Dow Jones präsentiert sich zum Start des Montagshandels fester

Dow Jones-Handel aktuell.

Der Dow Jones bewegt sich im NYSE-Handel um 15:59 Uhr um 0,52 Prozent stärker bei 52 488,13 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 25,774 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0,922 Prozent stärker bei 52 696,70 Punkten in den Montagshandel, nach 52 215,16 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Montag bei 52 320,45 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 52 620,19 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der Dow Jones seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.09.2026, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 51 828,62 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones wurde am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, mit 51 947,25 Punkten bewertet. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones lag am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, bei 47 207,12 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 8,49 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der Dow Jones bereits ein Jahreshoch bei 54 744,33 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 45 057,28 Punkten erreicht.

Dow Jones-Top-Flop-Aktien

Zu den Gewinner-Aktien im Dow Jones zählen derzeit Cisco (+ 2,56 Prozent auf 109,23 USD), Goldman Sachs (+ 2,54 Prozent auf 897,90 USD), NVIDIA (+ 2,35 Prozent auf 215,91 USD), Johnson Johnson (+ 1,63 Prozent auf 268,12 USD) und Amgen (+ 1,39 Prozent auf 445,36 USD). Auf der Verliererseite im Dow Jones stehen hingegen Merck (-1,23 Prozent auf 143,48 USD), Walt Disney (-0,84 Prozent auf 111,58 USD), Apple (-0,58 Prozent auf 345,70 USD), Chevron (-0,55 Prozent auf 231,93 USD) und Visa (-0,52 Prozent auf 405,80 USD).

Welche Dow Jones-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das größte Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 5 207 037 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Dow Jones macht die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4,537 Bio. Euro den größten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die Dow Jones-Mitglieder auf

Die Travelers-Aktie hat mit 10,90 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones inne. Im Index weist die Nike-Aktie mit 4,24 Prozent 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at

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