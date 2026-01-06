Apple Aktie

Apple für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 865985 / ISIN: US0378331005

Marktbericht 06.01.2026 22:35:24

Aufschläge in New York: Dow Jones schlussendlich im Plus

Aufschläge in New York: Dow Jones schlussendlich im Plus

So performte der Dow Jones zum Handelsschluss.

Letztendlich ging es im Dow Jones im NYSE-Handel um 0,99 Prozent nach oben auf 49 462,08 Punkte. Die Dow Jones-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 19,077 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 1,02 Prozent auf 48 475,81 Punkte an der Kurstafel, nach 48 977,18 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones erreichte heute sein Tagestief bei 48 923,83 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 49 509,92 Punkten lag.

So entwickelt sich der Dow Jones im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.12.2025, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 47 954,99 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 06.10.2025, wies der Dow Jones einen Stand von 46 694,97 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 06.01.2025, lag der Dow Jones bei 42 706,56 Punkten.

Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Die Gewinner-Aktien im Dow Jones sind aktuell Amazon (+ 3,38 Prozent auf 240,93 USD), Amgen (+ 2,95 Prozent auf 330,17 USD), Salesforce (+ 2,59 Prozent auf 262,90 USD), IBM (+ 2,54 Prozent auf 302,47 USD) und Sherwin-Williams (+ 2,38 Prozent auf 340,09 USD). Flop-Aktien im Dow Jones sind hingegen Chevron (-4,46 Prozent auf 156,54 USD), Apple (-1,83 Prozent auf 262,36 USD), Travelers (-0,89 Prozent auf 285,19 USD), NVIDIA (-0,47 Prozent auf 187,24 USD) und Cisco (-0,46 Prozent auf 75,23 USD).

Diese Dow Jones-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf. Zuletzt wurden via NYSE 41 393 269 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im Dow Jones den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 3,911 Bio. Euro.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Mitglieder im Blick

Im Dow Jones präsentiert die Verizon-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 8,41 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Verizon-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,91 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Die Tops und Flops im Dow Jones
Zur Dow Jones-Realtime-Indikation
Analysen zu Dow Jones-Aktien

Bildquelle: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com

Nachrichten zu Apple Inc.

Analysen zu Apple Inc.

06.01.26 Apple Overweight JP Morgan Chase & Co.
30.12.25 Apple Underweight Barclays Capital
22.12.25 Apple Overweight JP Morgan Chase & Co.
17.12.25 Apple Hold Jefferies & Company Inc.
15.12.25 Apple Overweight JP Morgan Chase & Co.
