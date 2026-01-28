Johnson & Johnson Aktie
WKN: 853260 / ISIN: US4781601046
|Kursentwicklung im Fokus
|
28.01.2026 22:35:13
Aufschläge in New York: Dow Jones steigt zum Ende des Mittwochshandels
Am Mittwoch schloss der Dow Jones den Handel nahezu unverändert (plus 0,02 Prozent) bei 49 015,60 Punkten ab. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 18,548 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0,204 Prozent höher bei 49 103,58 Punkten in den Handel, nach 49 003,41 Punkten am Vortag.
Der Dow Jones erreichte am Mittwoch sein Tageshoch bei 49 150,34 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 48 901,49 Punkten lag.
Dow Jones seit Jahresbeginn
Auf Wochensicht verzeichnet der Dow Jones bislang ein Minus von 0,248 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones erreichte am vorherigen Handelstag, dem 26.12.2025, einen Stand von 48 710,97 Punkten. Vor drei Monaten, am 28.10.2025, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 47 706,37 Punkten. Vor einem Jahr, am 28.01.2025, wurde der Dow Jones auf 44 850,35 Punkte taxiert.
Der Index stieg seit Jahresanfang 2026 bereits um 1,31 Prozent zu. In diesem Jahr erreichte der Dow Jones bereits ein Jahreshoch bei 49 633,35 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 47 853,04 Zählern.
Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Dow Jones
Die Gewinner-Aktien im Dow Jones sind derzeit UnitedHealth (+ 4,00 Prozent auf 294,02 USD), NVIDIA (+ 1,59 Prozent auf 191,52 USD), Johnson Johnson (+ 1,46 Prozent auf 227,72 USD), Sherwin-Williams (+ 1,02 Prozent auf 349,60 USD) und Goldman Sachs (+ 0,76 Prozent auf 936,81 USD). Die schwächsten Dow Jones-Aktien sind derweil Amgen (-2,59 Prozent auf 342,22 USD), Honeywell (-1,93 Prozent auf 216,64 USD), Nike (-1,35 Prozent auf 62,24 USD), 3M (-1,34 Prozent auf 155,94 USD) und Boeing (-1,21 Prozent auf 241,59 USD).
Welche Dow Jones-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf. Zuletzt wurden via NYSE 32 306 596 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3,778 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im Dow Jones derzeit den höchsten Börsenwert auf.
Fundamentaldaten der Dow Jones-Aktien im Blick
Die Verizon-Aktie präsentiert mit 8,27 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Verizon-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,09 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.
