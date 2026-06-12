Aufschläge in New York: Dow Jones verbucht Gewinne

Der Dow Jones springt im NYSE-Handel um 17:59 Uhr um 0,51 Prozent auf 51 105,54 Punkte an. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 19,680 Bio. Euro. In den Freitagshandel ging der Dow Jones 1,72 Prozent schwächer bei 49 972,07 Punkten, nach 50 848,75 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Freitag bei 50 827,84 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 51 409,70 Punkten verzeichnete.

Dow Jones-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verzeichnet der Dow Jones bislang Gewinne von 0,212 Prozent. Noch vor einem Monat, am 12.05.2026, lag der Dow Jones bei 49 760,56 Punkten. Vor drei Monaten, am 12.03.2026, wurde der Dow Jones mit 46 677,85 Punkten gehandelt. Der Dow Jones bewegte sich noch vor einem Jahr, am 12.06.2025, bei 42 967,62 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 5,63 Prozent nach oben. Das Dow Jones-Jahreshoch liegt aktuell bei 51 660,40 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 45 057,28 Zählern registriert.

Die Tops und Flops im Dow Jones

Die stärksten Einzelwerte im Dow Jones sind aktuell Goldman Sachs (+ 2,93 Prozent auf 1 066,01 USD), Verizon (+ 2,30 Prozent auf 48,02 USD), JPMorgan Chase (+ 2,22 Prozent auf 320,45 USD), American Express (+ 1,87 Prozent auf 324,43 USD) und Honeywell (+ 1,71 Prozent auf 222,86 USD). Zu den schwächsten Dow Jones-Aktien zählen hingegen Amazon (-2,22 Prozent auf 236,16 USD), Apple (-1,28 Prozent auf 291,85 USD), Boeing (-1,15 Prozent auf 219,08 USD), Salesforce (-1,03 Prozent auf 164,74 USD) und Nike (-1,02 Prozent auf 45,49 USD).

Welche Aktien im Dow Jones das größte Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf. Zuletzt wurden via NYSE 10 214 202 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im Dow Jones den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4,192 Bio. Euro.

Dow Jones-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie. Hier soll ein KGV von 9,49 zu Buche schlagen. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Verizon-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,00 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at