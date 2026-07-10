Aufschläge in New York: Dow Jones zeigt sich zum Handelsstart fester

Am Freitag klettert der Dow Jones um 16:00 Uhr via NYSE um 0,13 Prozent auf 52 553,02 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Dow Jones enthaltenen Werte beträgt damit 24,102 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,453 Prozent auf 52 249,44 Punkte an der Kurstafel, nach 52 487,41 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 52 654,66 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 52 512,23 Punkten.

Dow Jones-Performance seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche gab der Dow Jones bereits um 0,521 Prozent nach. Vor einem Monat, am 10.06.2026, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 49 918,78 Punkten. Vor drei Monaten, am 10.04.2026, wurde der Dow Jones auf 47 916,57 Punkte taxiert. Der Dow Jones wurde vor einem Jahr, am 10.07.2025, mit 44 650,64 Punkten bewertet.

Seit Jahresanfang 2026 gewann der Index bereits um 8,62 Prozent. Bei 53 289,30 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des Dow Jones. Bei 45 057,28 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Die stärksten Einzelwerte im Dow Jones sind aktuell Salesforce (+ 1,93 Prozent auf 165,63 USD), Nike (+ 1,72 Prozent auf 43,52 USD), American Express (+ 1,29 Prozent auf 351,20 USD), NVIDIA (+ 1,00 Prozent auf 204,80 USD) und Chevron (+ 0,89 Prozent auf 175,60 USD). Die schwächsten Dow Jones-Aktien sind derweil Alphabet C (ex Google) (-0,74 Prozent auf 353,59 USD), UnitedHealth (-0,68 Prozent auf 428,73 USD), Merck (-0,62 Prozent auf 124,29 USD), Caterpillar (-0,61 Prozent auf 932,71 USD) und Apple (-0,52 Prozent auf 314,57 USD).

Blick in den Dow Jones: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im Dow Jones ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 2 657 259 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie sticht im Dow Jones mit einer Marktkapitalisierung von 4,318 Bio. Euro heraus.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Werte im Blick

Die Salesforce-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 11,48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten auf. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 4,10 Prozent bei der Chevron-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at