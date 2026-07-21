Aufschläge in New York: Dow Jones zeigt sich zum Handelsstart fester

Am Dienstag klettert der Dow Jones um 16:00 Uhr via NYSE um 0,34 Prozent auf 52 016,23 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Dow Jones enthaltenen Werte beträgt damit 24,314 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,608 Prozent auf 52 154,57 Punkte an der Kurstafel, nach 51 839,26 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 52 086,62 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 51 890,10 Punkten.

Dow Jones-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.06.2026, stand der Dow Jones bei 51 564,70 Punkten. Vor drei Monaten, am 21.04.2026, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 49 149,38 Punkten. Vor einem Jahr, am 21.07.2025, wurde der Dow Jones auf 44 323,07 Punkte taxiert.

Seit Jahresanfang 2026 gewann der Index bereits um 7,51 Prozent. Das Jahreshoch des Dow Jones beträgt derzeit 53 289,30 Punkte. Bei 45 057,28 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Die stärksten Einzelwerte im Dow Jones sind aktuell 3M (+ 8,29 Prozent auf 172,30 USD), Caterpillar (+ 2,02 Prozent auf 881,75 USD), NVIDIA (+ 1,74 Prozent auf 206,82 USD), Goldman Sachs (+ 1,40 Prozent auf 1 069,83 USD) und UnitedHealth (+ 1,34 Prozent auf 427,19 USD). Unter den schwächsten Dow Jones-Aktien befinden sich derweil Visa (-1,48 Prozent auf 355,25 USD), Sherwin-Williams (-1,45 Prozent auf 318,92 USD), Salesforce (-1,41 Prozent auf 171,34 USD), Procter Gamble (-1,25 Prozent auf 147,26 USD) und McDonalds (-1,17 Prozent auf 264,50 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im Dow Jones ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 3 225 241 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,297 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im Dow Jones derzeit den höchsten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der Dow Jones-Mitglieder

Die Travelers-Aktie weist mit 11,48 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones auf. Die Chevron-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 3,76 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at