Aufschläge in New York: Dow Jones zum Ende des Montagshandels in der Gewinnzone

Der Dow Jones tendierte im NYSE-Handel schlussendlich um 0,29 Prozent fester bei 51 712,71 Punkten. Der Börsenwert der im Dow Jones enthaltenen Werte beträgt damit 20,169 Bio. Euro. In den Montagshandel ging der Dow Jones 0,014 Prozent höher bei 51 571,85 Punkten, nach 51 564,70 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der Dow Jones bei 51 555,19 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 51 887,85 Punkten.

Dow Jones-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat, am 22.05.2026, wurde der Dow Jones auf 50 579,70 Punkte taxiert. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 20.03.2026, den Wert von 45 577,47 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones lag am vorherigen Handelstag, dem 20.06.2025, bei 42 206,82 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 6,88 Prozent nach oben. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des Dow Jones bereits bei 52 281,19 Punkten. Bei 45 057,28 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im Dow Jones

Zu den Gewinner-Aktien im Dow Jones zählen aktuell Caterpillar (+ 3,70 Prozent auf 1 022,28 USD), Amgen (+ 2,11 Prozent auf 344,72 USD), JPMorgan Chase (+ 1,92 Prozent auf 331,48 USD), Cisco (+ 1,66 Prozent auf 121,53 USD) und 3M (+ 1,63 Prozent auf 163,22 USD). Zu den schwächsten Dow Jones-Aktien zählen hingegen Amazon (-4,75 Prozent auf 232,79 USD), Nike (-4,45 Prozent auf 43,19 USD), Microsoft (-3,18 Prozent auf 367,34 USD), McDonalds (-3,05 Prozent auf 270,10 USD) und Procter Gamble (-1,80 Prozent auf 147,68 USD).

Dow Jones-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. 35 677 153 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie sticht im Dow Jones mit einer Marktkapitalisierung von 4,452 Bio. Euro heraus.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Aktien im Blick

2026 hat die Verizon-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9,17 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones inne. Mit 6,22 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Verizon-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at