Aufschläge in New York: Dow Jones zum Handelsstart fester

Am Montag steht der Dow Jones um 15:59 Uhr via NYSE 0,32 Prozent im Plus bei 49 050,75 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 18,679 Bio. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Gewinn von 0,203 Prozent auf 48 991,62 Punkte an der Kurstafel, nach 48 892,47 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des Dow Jones betrug 49 199,27 Punkte, das Tagestief hingegen 48 673,58 Zähler.

Dow Jones auf Jahressicht

Der Dow Jones verzeichnete vor einem Monat, am 02.01.2026, den Stand von 48 382,39 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, lag der Dow Jones bei 47 562,87 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.01.2025, wies der Dow Jones einen Wert von 44 544,66 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 1,38 Prozent aufwärts. Das Dow Jones-Jahreshoch liegt derzeit bei 49 633,35 Punkten. Bei 47 853,04 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Die Gewinner-Aktien im Dow Jones sind derzeit Visa (+ 2,81 Prozent auf 330,88 USD), Caterpillar (+ 2,73 Prozent auf 675,29 USD), Home Depot (+ 2,06 Prozent auf 317,35 EUR), Sherwin-Williams (+ 1,85 Prozent auf 361,20 USD) und Salesforce (+ 1,61 Prozent auf 215,70 USD). Unter den schwächsten Dow Jones-Aktien befinden sich hingegen Walt Disney (-6,18 Prozent auf 105,83 USD), NVIDIA (-2,17 Prozent auf 186,98 USD), Chevron (-1,58 Prozent auf 174,10 USD), Boeing (-0,73 Prozent auf 232,02 USD) und 3M (-0,67 Prozent auf 152,14 USD).

Die meistgehandelten Aktien im Dow Jones

Im Dow Jones sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NYSE 5 251 597 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3,920 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 9,30 erwartet. Im Index bietet die Verizon-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,27 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at