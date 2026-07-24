Aufschläge in New York: Dow Jones zum Handelsstart im Plus

Der Dow Jones setzt seinen Aufwärtstrend auch am fünften Tag der Woche fort und verbucht erneut Gewinne.

Um 15:58 Uhr steht im NYSE-Handel ein Plus von 0,19 Prozent auf 51 808,77 Punkte an der Dow Jones-Kurstafel. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 24,377 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0,085 Prozent stärker bei 51 755,54 Punkten in den Handel, nach 51 711,65 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 51 888,43 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 51 701,72 Einheiten.

Dow Jones-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verbucht der Dow Jones bislang einen Verlust von 0,663 Prozent. Noch vor einem Monat, am 24.06.2026, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 51 848,90 Punkten. Der Dow Jones wies vor drei Monaten, am 24.04.2026, einen Wert von 49 230,71 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 24.07.2025, wies der Dow Jones einen Wert von 44 693,91 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 7,08 Prozent aufwärts. Im Jahreshoch erreichte der Dow Jones bislang 53 289,30 Punkte. Bei 45 057,28 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Die stärksten Aktien im Dow Jones sind derzeit Salesforce (+ 2,64 Prozent auf 161,07 USD), IBM (+ 2,25 Prozent auf 211,29 USD), Travelers (+ 1,57 Prozent auf 382,27 USD), Amgen (+ 1,34 Prozent auf 376,46 USD) und Sherwin-Williams (+ 1,32 Prozent auf 314,65 USD). Am anderen Ende der Dow Jones-Liste stehen hingegen American Express (-5,82 Prozent auf 320,99 USD), Goldman Sachs (-0,58 Prozent auf 1 068,53 USD), Procter Gamble (-0,56 Prozent auf 146,14 USD), NVIDIA (-0,53 Prozent auf 207,66 USD) und Amazon (-0,45 Prozent auf 232,61 USD) unter Druck.

Diese Dow Jones-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1 757 499 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Dow Jones hat die NVIDIA-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 4,508 Bio. Euro den größten Anteil.

Dieses KGV weisen die Dow Jones-Werte auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones weist 2027 laut FactSet-Schätzung die Salesforce-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 11,09 zu Buche schlagen. Die Nike-Aktie zeigt 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 3,88 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at