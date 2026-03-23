Aufschläge in New York: Dow Jones zum Start des Montagshandels mit Zuschlägen

Der Dow Jones knüpft am ersten Tag der Woche an seine Vortagesgewinne an.

Am Montag geht es im Dow Jones um 15:59 Uhr via NYSE um 2,21 Prozent auf 46 583,47 Punkte nach oben. Der Börsenwert der im Dow Jones enthaltenen Werte beträgt damit 17,767 Bio. Euro. In den Montagshandel ging der Dow Jones 0,874 Prozent fester bei 45 975,65 Punkten, nach 45 577,47 Punkten am Vortag.

Bei 45 803,82 Einheiten erreichte der Dow Jones sein Tagestief, während er hingegen mit 46 621,28 Punkten den höchsten Stand markierte.

So bewegt sich der Dow Jones seit Beginn Jahr

Der Dow Jones notierte noch vor einem Monat, am 23.02.2026, bei 48 804,06 Punkten. Vor drei Monaten, am 23.12.2025, wurde der Dow Jones mit 48 442,41 Punkten berechnet. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.03.2025, erreichte der Dow Jones einen Wert von 41 985,35 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 3,72 Prozent abwärts. Bei 50 512,79 Punkten markierte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Bei 45 369,39 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Die Top-Aktien im Dow Jones sind aktuell 3M (+ 3,95 Prozent auf 146,78 USD), Sherwin-Williams (+ 3,78 Prozent auf 314,99 USD), Caterpillar (+ 3,68 Prozent auf 705,94 USD), IBM (+ 3,51 Prozent auf 250,25 USD) und Goldman Sachs (+ 3,39 Prozent auf 841,10 USD). Flop-Aktien im Dow Jones sind derweil Johnson Johnson (-0,25 Prozent auf 234,79 USD), Salesforce (+ 0,11 Prozent auf 195,60 USD), Procter Gamble (+ 0,12 Prozent auf 144,46 USD), Travelers (+ 0,17 Prozent auf 297,10 USD) und Coca-Cola (+ 0,17 Prozent auf 74,88 USD).

Diese Dow Jones-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im Dow Jones sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 15 043 968 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie sticht im Dow Jones mit einer Marktkapitalisierung von 3,638 Bio. Euro heraus.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie. Hier wird ein KGV von 10,18 erwartet. Mit 5,63 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Verizon-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at