Aufschläge in New York: Dow Jones zum Start des Montagshandels stärker

Beim Dow Jones lassen sich derzeit erneut Gewinne beobachten.

Am Montag bewegt sich der Dow Jones um 15:58 Uhr via NYSE 1,21 Prozent höher bei 53 118,29 Punkten. Damit kommen die im Dow Jones enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 24,466 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0,476 Prozent leichter bei 52 235,03 Punkten in den Handel, nach 52 485,03 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des Dow Jones betrug 53 165,78 Punkte, das Tagestief hingegen 52 759,06 Zähler.

Dow Jones auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.07.2026, wurde der Dow Jones auf 52 900,07 Punkte taxiert. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones erreichte am vorherigen Handelstag, dem 01.05.2026, einen Stand von 49 499,27 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.08.2025, wies der Dow Jones 43 588,58 Punkte auf.

Der Index stieg seit Jahresbeginn 2026 bereits um 9,79 Prozent zu. Im Jahreshoch erreichte der Dow Jones bislang 53 289,30 Punkte. Bei 45 057,28 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Dow Jones-Gewinner und -Verlierer

Unter den stärksten Einzelwerten im Dow Jones befinden sich aktuell Amazon (+ 5,40 Prozent auf 286,26 USD), Microsoft (+ 5,35 Prozent auf 489,56 USD), Alphabet C (ex Google) (+ 4,48 Prozent auf 372,65 USD), Salesforce (+ 4,43 Prozent auf 192,18 USD) und Boeing (+ 3,78 Prozent auf 224,32 USD). Zu den schwächsten Dow Jones-Aktien zählen derweil Chevron (-1,45 Prozent auf 193,97 USD), Johnson Johnson (-1,11 Prozent auf 253,50 USD), Cisco (-0,98 Prozent auf 114,86 USD), NVIDIA (-0,92 Prozent auf 198,91 USD) und Apple (-0,88 Prozent auf 306,20 USD).

Diese Dow Jones-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das Handelsvolumen der Amazon-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. 6 048 512 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im Dow Jones mit 4,215 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Titel im Fokus

2026 präsentiert die Travelers-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 11,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Die Nike-Aktie zeigt 2027 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 3,81 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at