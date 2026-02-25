Aufschläge in New York: Gewinne im NASDAQ Composite

Für den NASDAQ Composite geht es am dritten Tag der Woche aufwärts.

Am Mittwoch klettert der NASDAQ Composite um 20:02 Uhr via NASDAQ um 1,22 Prozent auf 23 142,40 Punkte. In den Mittwochshandel ging der NASDAQ Composite 0,618 Prozent stärker bei 23 005,01 Punkten, nach 22 863,68 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte am Mittwoch sein Tagestief bei 23 004,69 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 23 143,06 Punkten lag.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche ging es für den NASDAQ Composite bereits um 1,32 Prozent aufwärts. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite notierte am vorherigen Handelstag, dem 23.01.2026, bei 23 501,24 Punkten. Vor drei Monaten, am 25.11.2025, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 23 025,59 Punkten. Der NASDAQ Composite wurde vor einem Jahr, am 25.02.2025, mit 19 026,39 Punkten bewertet.

Auf Jahressicht 2026 fiel der Index bereits um 0,401 Prozent. Der NASDAQ Composite erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 23 988,26 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 22 256,76 Punkten.

Tops und Flops im NASDAQ Composite

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite befinden sich derzeit Photronics (+ 15,27 Prozent auf 43,79 USD), AXT (+ 13,45 Prozent auf 39,80 USD), United Therapeutics (+ 11,20 Prozent auf 526,44 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (+ 10,42 Prozent auf 137,59 USD) und inTest (+ 7,39 Prozent auf 9,88 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ Composite sind derweil Geron (-14,87 Prozent auf 1,66 USD), Nissan Motor (-12,80 Prozent auf 2,86 USD), Comtech Telecommunications (-12,32 Prozent auf 4,91 USD), Astronics (-6,51 Prozent auf 74,23 USD) und Corcept Therapeutics (-6,46 Prozent auf 34,13 USD).

Welche Aktien im NASDAQ Composite das größte Handelsvolumen aufweisen

Im NASDAQ Composite ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 24 740 641 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie sticht im NASDAQ Composite mit einer Marktkapitalisierung von 3,945 Bio. Euro heraus.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ Composite-Mitglieder

Unter den NASDAQ Composite-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie mit 1,71 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Gladstone Commercial-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 9,59 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

