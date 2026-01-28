Aufschläge in New York: Letztendlich Gewinne im NASDAQ 100

Der NASDAQ 100 gewann im NASDAQ-Handel zum Handelsende 0,32 Prozent auf 26 022,79 Punkte. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,702 Prozent auf 26 121,74 Punkte an der Kurstafel, nach 25 939,74 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des NASDAQ 100 betrug 26 165,08 Punkte, das Tagestief hingegen 25 974,66 Zähler.

So bewegt sich der NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht gewann der NASDAQ 100 bereits um 1,53 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 26.12.2025, den Wert von 25 644,39 Punkten. Der NASDAQ 100 wies vor drei Monaten, am 28.10.2025, einen Stand von 26 012,16 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 28.01.2025, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 21 463,04 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 3,24 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des NASDAQ 100 bereits bei 26 165,08 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 24 954,18 Punkten erreicht.

Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit Intel (+ 11,04 Prozent auf 48,78 USD), Micron Technology (+ 6,10 Prozent auf 435,28 USD), NXP Semiconductors (+ 4,62 Prozent auf 240,03 USD), Analog Devices (+ 4,54 Prozent auf 317,63 USD) und ON Semiconductor (+ 3,67 Prozent auf 64,93 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ 100 sind hingegen Axon Enterprise (-9,89 Prozent auf 549,86 USD), Palantir (-5,04 Prozent auf 157,35 USD), Arm (-4,28 Prozent auf 109,96 USD), PDD (-3,84 Prozent auf 102,81 USD) und lululemon athletica (-3,24 Prozent auf 180,35 USD).

Die teuersten NASDAQ 100-Unternehmen

Aktuell weist die Intel-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 37 810 470 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 3,778 Bio. Euro.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Werte im Fokus

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,15 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten auf. Die Kraft Heinz Company-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,79 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at