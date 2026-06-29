Aufschläge in New York: Letztendlich Gewinne im NASDAQ 100

Am Montag erhöhte sich der NASDAQ 100 via NASDAQ zum Handelsende um 2,25 Prozent auf 29 774,75 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,659 Prozent stärker bei 29 310,26 Punkten in den Handel, nach 29 118,24 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte heute sein Tagestief bei 28 991,52 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 29 792,63 Punkten lag.

NASDAQ 100-Performance seit Beginn des Jahres

Der NASDAQ 100 erreichte vor einem Monat, am 29.05.2026, einen Stand von 30 333,18 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 lag am vorherigen Handelstag, dem 27.03.2026, bei 23 132,77 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.06.2025, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 22 534,20 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 stieg der Index bereits um 18,12 Prozent. Der NASDAQ 100 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 30 762,20 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 22 841,42 Zählern.

NASDAQ 100-Top-Flop-Liste

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ 100 sind aktuell Astera Labs (+ 16,39 Prozent auf 455,96 USD), Rocket Lab (+ 15,93 Prozent auf 98,01 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (+ 12,60 Prozent auf 92,68 USD), KLA (+ 11,97 Prozent auf 278,39 USD) und Western Digital (+ 11,16 Prozent auf 651,88 USD). Flop-Aktien im NASDAQ 100 sind derweil Copart (-8,02 Prozent auf 28,10 USD), T-Mobile US (-4,77 Prozent auf 173,97 USD), IDEXX Laboratories (-2,82 Prozent auf 535,93 USD), Shopify A (-2,27 Prozent auf 114,21 USD) und Ross Stores (-2,08 Prozent auf 208,83 USD).

Diese NASDAQ 100-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Comcast-Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 41 856 723 Aktien gehandelt. Im NASDAQ 100 nimmt die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 4,083 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der NASDAQ 100-Werte

Im NASDAQ 100 hat die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 1,72 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Kraft Heinz Company-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,77 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at