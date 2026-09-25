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NASDAQ 100-Kursentwicklung 25.09.2026 18:01:31

Aufschläge in New York: NASDAQ 100 am Freitagmittag im Plus

Aufschläge in New York: NASDAQ 100 am Freitagmittag im Plus

Der NASDAQ 100 gewinnt heute an Wert.

Um 17:59 Uhr notiert der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 0,25 Prozent fester bei 30 556,19 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ 100 0,127 Prozent stärker bei 30 517,46 Punkten, nach 30 478,86 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ 100 lag heute bei 30 413,58 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 30 649,20 Punkten erreichte.

So bewegt sich der NASDAQ 100 auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche legte der NASDAQ 100 bereits um 2,03 Prozent zu. Der NASDAQ 100 wies vor einem Monat, am 25.08.2026, einen Wert von 29 209,23 Punkten auf. Der NASDAQ 100 verzeichnete vor drei Monaten, am 25.06.2026, den Stand von 29 440,32 Punkten. Vor einem Jahr, am 25.09.2025, lag der NASDAQ 100-Kurs bei 24 397,31 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 21,23 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der NASDAQ 100 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 30 770,63 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22 841,42 Zählern verzeichnet.

Heutige Tops und Flops im NASDAQ 100

Die stärksten Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit PayPal (+ 5,13 Prozent auf 48,23 EUR), Datadog A (+ 4,95 Prozent auf 269,63 USD), QUALCOMM (+ 4,58 Prozent auf 203,16 USD), Arm (+ 3,38 Prozent auf 316,69 USD) und Microsoft (+ 3,13 Prozent auf 513,50 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ 100 sind derweil Meta Platforms (ex Facebook) (-3,86 Prozent auf 747,57 USD), Intel (-3,39 Prozent auf 123,07 USD), CoreWeave (-3,38 Prozent auf 87,08 USD), Nebius (-2,84 Prozent auf 236,57 USD) und Palo Alto Networks (-2,72 Prozent auf 379,30 USD).

Welche Aktien im NASDAQ 100 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im NASDAQ 100 sticht die Intel-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 6 592 725 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie hat im NASDAQ 100 mit 4,774 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Dieses KGV weisen die NASDAQ 100-Aktien auf

Im NASDAQ 100 präsentiert die Comcast-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,38 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Kraft Heinz Company lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6,71 Prozent.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com
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