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Index-Performance 10.04.2026 20:03:39

Aufschläge in New York: NASDAQ 100 am Freitagnachmittag fester

Aufschläge in New York: NASDAQ 100 am Freitagnachmittag fester

Das macht der NASDAQ 100 am fünften Tag der Woche.

Am Freitag bewegt sich der NASDAQ 100 um 20:02 Uhr via NASDAQ 0,09 Prozent stärker bei 25 103,61 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,331 Prozent auf 25 165,06 Punkte an der Kurstafel, nach 25 082,09 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte heute sein Tageshoch bei 25 226,06 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 25 057,65 Punkten lag.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verbucht der NASDAQ 100 bislang einen Gewinn von 3,98 Prozent. Noch vor einem Monat, am 10.03.2026, lag der NASDAQ 100 bei 24 956,47 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.01.2026, stand der NASDAQ 100 bei 25 766,26 Punkten. Der NASDAQ 100 verzeichnete vor einem Jahr, am 10.04.2025, den Stand von 18 343,57 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 verlor der Index bereits um 0,407 Prozent. Bei 26 165,08 Punkten markierte der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22 841,42 Punkten verzeichnet.

Das sind die Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Die stärksten Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Marvell Technology (+ 7,23 Prozent auf 128,60 USD), Broadcom (+ 5,13 Prozent auf 373,12 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (+ 3,77 Prozent auf 245,55 USD), Lam Research (+ 2,78 Prozent auf 265,95 USD) und ASML (+ 2,49 Prozent auf 1 484,78 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ 100 sind derweil Palo Alto Networks (-7,68 Prozent auf 154,16 USD), Zoom Communications (-7,14 Prozent auf 78,03 USD), CrowdStrike (-5,07 Prozent auf 374,67 USD), Datadog A (-4,95 Prozent auf 103,59 USD) und Cadence Design Systems (-4,59 Prozent auf 268,13 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. 20 408 298 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie dominiert den NASDAQ 100 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 3,787 Bio. Euro.

NASDAQ 100-Fundamentaldaten

Im NASDAQ 100 verzeichnet die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 1,78 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,89 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at

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NASDAQ 100-Aktien nach Marktkapitalisierung

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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AMD (Advanced Micro Devices) Inc. 209,05 3,36% AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
ASML Holding NV NY Registered Shs 1 260,00 2,02% ASML Holding NV NY Registered Shs
Broadcom 316,70 4,40% Broadcom
Cadence Design Systems Inc. 226,35 -5,37% Cadence Design Systems Inc.
Constellation Energy Corp Registered Shs When Issued 243,35 1,04% Constellation Energy Corp Registered Shs When Issued
CrowdStrike 322,20 -4,55% CrowdStrike
Datadog Inc Registered Shs -A- 89,60 -3,76% Datadog Inc Registered Shs -A-
Kraft Heinz Company 19,68 -0,91% Kraft Heinz Company
Lam Research Corp. 224,65 1,86% Lam Research Corp.
Marvell Technology 109,30 6,80% Marvell Technology
NVIDIA Corp. 160,52 2,18% NVIDIA Corp.
Palo Alto Networks Inc 132,70 -6,90% Palo Alto Networks Inc
Strategy (ex MicroStrategy) 109,46 -0,55% Strategy (ex MicroStrategy)
Zoom Communications 67,74 -5,69% Zoom Communications

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NASDAQ 100 25 116,34 0,14%

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