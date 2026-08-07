Monster Beverage Aktie
WKN DE: A14U5Z / ISIN: US61174X1090
|NASDAQ 100-Entwicklung
|
07.08.2026 20:03:50
Aufschläge in New York: NASDAQ 100 am Freitagnachmittag freundlich
Um 20:02 Uhr springt der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel um 0,91 Prozent auf 29 640,33 Punkte an. In den Handel ging der NASDAQ 100 0,760 Prozent höher bei 29 596,45 Punkten, nach 29 373,33 Punkten am Vortag.
Der NASDAQ 100 erreichte heute sein Tagestief bei 29 452,71 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 29 738,94 Punkten lag.
Jahreshoch und Jahrestief des NASDAQ 100
Seit Wochenbeginn legte der NASDAQ 100 bereits um 4,82 Prozent zu. Der NASDAQ 100 stand vor einem Monat, am 07.07.2026, bei 29 173,02 Punkten. Der NASDAQ 100 bewegte sich noch vor drei Monaten, am 07.05.2026, bei 28 563,95 Punkten. Der NASDAQ 100 wies vor einem Jahr, am 07.08.2025, einen Stand von 23 389,53 Punkten auf.
Der Index stieg seit Jahresbeginn 2026 bereits um 17,59 Prozent zu. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des NASDAQ 100 bereits bei 30 762,20 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 22 841,42 Punkte.
Aktuelle Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100
Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 zählen derzeit Airbnb (+ 14,77 Prozent auf 174,04 USD), Microchip Technology (+ 14,73 Prozent auf 85,31 USD), SpaceX (+ 11,23) Prozent auf 127,83 USD), Palantir (+ 9,59 Prozent auf 170,87 USD) und Rocket Lab (+ 8,25 Prozent auf 81,91 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ 100 stehen hingegen Seagate Technology (-5,62 Prozent auf 805,00 USD), Western Digital (-4,53 Prozent auf 431,05 USD), Monster Beverage (-4,29 Prozent auf 90,12 USD), Nebius (-2,44 Prozent auf 185,24 USD) und Sandisk (-2,12 Prozent auf 1 231,96 USD).
Welche NASDAQ 100-Aktien den größten Börsenwert aufweisen
Im NASDAQ 100 weist die SpaceX-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 36 859 023 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit 4,604 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ 100 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Mitglieder im Fokus
Im NASDAQ 100 weist die Comcast-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,18 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 6,43 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|Airbnb
|154,02
|17,18%
|Comcast Corp. (Class A)
|21,94
|0,69%
|CrowdStrike
|185,12
|3,29%
|Kraft Heinz Company
|21,84
|1,42%
|Microchip Technology Inc.
|72,96
|12,14%
|Monster Beverage Corp
|78,17
|-4,26%
|Nebius
|162,48
|-1,30%
|NVIDIA Corp.
|193,30
|1,53%
|Palantir
|148,72
|10,05%
|Rocket Lab Corporation Registered Shs
|71,30
|8,19%
|Sandisk Corp
|1 040,00
|-4,59%
|Seagate Technology
|752,00
|1,35%
|SpaceX
|113,54
|14,59%
|Western Digital Corp.
|377,30
|-4,18%
Indizes in diesem Artikel
|NASDAQ 100
|29 722,30
|1,19%
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