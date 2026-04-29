Aufschläge in New York: NASDAQ 100 beendet den Handel in der Gewinnzone

Zum Handelsschluss bewegte sich der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 0,58 Prozent fester bei 27 186,99 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,149 Prozent fester bei 27 069,36 Punkten in den Handel, nach 27 029,01 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Mittwoch bei 26 995,38 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 27 199,73 Punkten verzeichnete.

NASDAQ 100 seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verbucht der NASDAQ 100 bislang ein Minus von 0,335 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.03.2026, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 23 132,77 Punkten. Vor drei Monaten, am 29.01.2026, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 25 884,30 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 29.04.2025, stand der NASDAQ 100 bei 19 544,95 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 7,86 Prozent aufwärts. In diesem Jahr verzeichnete der NASDAQ 100 bereits ein Jahreshoch bei 27 315,23 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22 841,42 Punkten registriert.

Top- und Flop-Aktien im NASDAQ 100

Zu den Top-Aktien im NASDAQ 100 zählen derzeit NXP Semiconductors (+ 25,55 Prozent auf 289,25 USD), Intel (+ 12,10 Prozent auf 94,75 USD), Starbucks (+ 8,45 Prozent auf 105,50 USD), Automatic Data Processing (+ 7,98 Prozent auf 215,06 USD) und Microchip Technology (+ 7,01 Prozent auf 90,17 USD). Die schwächsten NASDAQ 100-Aktien sind derweil Enphase Energy (-9,07 Prozent auf 31,19 USD), Charter A (-8,35 Prozent auf 158,65 USD), Regeneron Pharmaceuticals (-6,21 Prozent auf 686,36 USD), Old Dominion Freight Line (-5,60 Prozent auf 209,35 USD) und CoStar Group (-5,06 Prozent auf 34,14 USD).

Die meistgehandelten Aktien im NASDAQ 100

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die Intel-Aktie aufweisen. 41 497 587 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die NVIDIA-Aktie mit 4,498 Bio. Euro die dominierende Aktie im NASDAQ 100.

KGV und Dividende der NASDAQ 100-Aktien

In diesem Jahr hat die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,18 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 inne. Die Kraft Heinz Company-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,14 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at