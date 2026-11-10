Aufschläge in New York: NASDAQ 100 beginnt Dienstagshandel im Plus

Am Morgen geht es für den NASDAQ 100 erneut nach oben.

Am Dienstag bewegt sich der NASDAQ 100 um 16:00 Uhr via NASDAQ 0,02 Prozent stärker bei 27 913,44 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,924 Prozent auf 27 649,64 Punkte an der Kurstafel, nach 27 907,63 Punkten am Vortag.

Bei 27 922,44 Einheiten erreichte der NASDAQ 100 sein Tageshoch, während er hingegen mit 27 541,00 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

NASDAQ 100-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, erreichte der NASDAQ 100 einen Wert von 30 883,15 Punkten. Vor drei Monaten, am 10.08.2026, wurde der NASDAQ 100 mit einer Bewertung von 29 621,80 Punkten gehandelt. Der NASDAQ 100 erreichte vor einem Jahr, am 10.11.2025, den Wert von 25 611,74 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 10,74 Prozent. Das Jahreshoch des NASDAQ 100 steht derzeit bei 31 361,37 Punkten. Bei 22 841,42 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Heutige Tops und Flops im NASDAQ 100

Unter den Top-Aktien im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Take Two (+ 4,65 Prozent auf 217,05 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (+ 1,80 Prozent auf 517,71 USD), Broadcom (+ 1,58 Prozent auf 324,54 USD), Amazon (+ 1,50 Prozent auf 270,93 USD) und Lam Research (+ 0,80 Prozent auf 223,08 USD). Schwächer notieren im NASDAQ 100 hingegen DoorDash (-4,56 Prozent auf 172,71 USD), NVIDIA (-3,75 Prozent auf 171,97 USD), AppLovin (-3,05 Prozent auf 397,51 USD), Constellation Energy (-2,78 Prozent auf 268,42 USD) und Moderna (-2,66 Prozent auf 261,84 USD).

Die meistgehandelten Aktien im NASDAQ 100

Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 15 613 149 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie dominiert den NASDAQ 100 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 4,426 Bio. Euro.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Mitglieder im Fokus

2027 weist die Micron Technology-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,17 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 auf. Unter den Aktien im Index zeigt die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,56 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at