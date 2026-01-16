Aufschläge in New York: NASDAQ 100 beginnt Handel mit Gewinnen

Wie bereits am Vortag richtet sich der NASDAQ 100 auch am fünften Tag der Woche in der Gewinnzone ein.

Am Freitag verbucht der NASDAQ 100 um 15:58 Uhr via NASDAQ Gewinne in Höhe von 0,20 Prozent auf 25 598,83 Punkte. In den Handel ging der NASDAQ 100 0,640 Prozent höher bei 25 710,60 Punkten, nach 25 547,08 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte heute sein Tageshoch bei 25 735,48 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 25 596,47 Punkten lag.

NASDAQ 100-Performance seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn sank der NASDAQ 100 bereits um 0,070 Prozent. Vor einem Monat, am 16.12.2025, wurde der NASDAQ 100 mit einer Bewertung von 25 132,94 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 16.10.2025, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 24 657,24 Punkten. Der NASDAQ 100 stand noch vor einem Jahr, am 16.01.2025, bei 21 091,25 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 1,56 Prozent. Das NASDAQ 100-Jahreshoch liegt aktuell bei 25 873,18 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 25 086,36 Zählern markiert.

NASDAQ 100-Top-Flop-Liste

Zu den Top-Aktien im NASDAQ 100 zählen derzeit Micron Technology (+ 8,04 Prozent auf 363,69 USD), Lam Research (+ 3,65 Prozent auf 225,41 USD), ASML (+ 2,92 Prozent auf 1 370,52 USD), Applied Materials (+ 2,83 Prozent auf 328,11 USD) und Broadcom (+ 2,22 Prozent auf 350,64 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ 100 derweil Constellation Energy (-6,01 Prozent auf 320,69 USD), Atlassian (-4,56 Prozent auf 122,59 USD), Kraft Heinz Company (-2,35 Prozent auf 23,67 USD), Workday (-2,15 Prozent auf 188,57 USD) und Intuit (-1,96 Prozent auf 543,70 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 11 840 049 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 3,833 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ 100 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie. Hier wird ein KGV von 2,47 erwartet. Im Index verzeichnet die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,64 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

