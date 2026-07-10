Aufschläge in New York: NASDAQ 100 bewegt sich zum Ende des Freitagshandels im Plus

Der NASDAQ 100 gewann zum Handelsschluss an Wert.

Letztendlich sprang der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel um 0,33 Prozent auf 29 825,11 Punkte an. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,366 Prozent auf 29 618,34 Punkte an der Kurstafel, nach 29 727,10 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ 100 lag heute bei 29 856,94 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 29 484,49 Punkten erreichte.

So bewegt sich der NASDAQ 100 seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verbucht der NASDAQ 100 bislang einen Gewinn von 0,844 Prozent. Noch vor einem Monat, am 10.06.2026, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 28 508,03 Punkten. Vor drei Monaten, am 10.04.2026, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 25 116,34 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 10.07.2025, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 22 829,26 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 18,32 Prozent nach oben. Der NASDAQ 100 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 30 762,20 Punkten. 22 841,42 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ 100

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Meta Platforms (ex Facebook) (+ 5,97 Prozent auf 669,21 USD), NVIDIA (+ 4,03 Prozent auf 210,96 USD), T-Mobile US (+ 3,38 Prozent auf 187,61 USD), Sandisk (+ 3,10 Prozent auf 1 915,92 USD) und Keurig Dr Pepper (+ 3,09 Prozent auf 31,67 USD). Die schwächsten NASDAQ 100-Aktien sind derweil CrowdStrike (-5,66 Prozent auf 187,18 USD), SpaceX (-4,51 Prozent auf 145,30 USD), Alnylam Pharmaceuticals (-4,49 Prozent auf 298,76 USD), Datadog A (-4,26 Prozent auf 257,54 USD) und Fortinet (-3,80 Prozent auf 157,51 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 32 994 750 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie nimmt im NASDAQ 100, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 4,318 Bio. Euro den größten Anteil ein.

KGV und Dividende der NASDAQ 100-Mitglieder

Im NASDAQ 100 präsentiert die Comcast-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,72 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Kraft Heinz Company-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,51 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at