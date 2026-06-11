Aufschläge in New York: NASDAQ 100-Börsianer greifen zu

Für den NASDAQ 100 geht es heute aufwärts.

Am Donnerstag geht es im NASDAQ 100 um 17:58 Uhr via NASDAQ um 1,07 Prozent auf 28 812,85 Punkte nach oben. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,783 Prozent auf 28 731,16 Punkte an der Kurstafel, nach 28 508,03 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des NASDAQ 100 betrug 29 010,56 Punkte, das Tagestief hingegen 28 548,50 Zähler.

So bewegt sich der NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verlor der NASDAQ 100 bereits um 2,27 Prozent. Der NASDAQ 100 lag noch vor einem Monat, am 11.05.2026, bei 29 320,66 Punkten. Der NASDAQ 100 wies vor drei Monaten, am 11.03.2026, einen Stand von 24 965,01 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 11.06.2025, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 21 860,80 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 14,31 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des NASDAQ 100 bereits bei 30 762,20 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22 841,42 Punkten erreicht.

Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit KLA-Tencor (+ 8,34 Prozent auf 2 313,81 USD), Lam Research (+ 8,09 Prozent auf 347,84 USD), Applied Materials (+ 6,91 Prozent auf 531,34 USD), Arm (+ 5,65 Prozent auf 324,80 USD) und CrowdStrike (+ 5,09 Prozent auf 680,73 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ 100 sind hingegen Adobe (-4,78 Prozent auf 222,23 USD), CoStar Group (-4,16 Prozent auf 32,81 USD), Atlassian (-4,00 Prozent auf 87,88 USD), Workday (-3,53 Prozent auf 132,62 USD) und JDcom (-2,78 Prozent auf 27,66 USD).

Die teuersten NASDAQ 100-Unternehmen

Aktuell weist die Intel-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 17 644 060 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4,365 Bio. Euro.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Werte im Fokus

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,30 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten auf. Die Kraft Heinz Company-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,67 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at