Aufschläge in New York: NASDAQ 100 fester

Um 17:59 Uhr geht es im NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel um 0,47 Prozent aufwärts auf 24 771,04 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,426 Prozent fester bei 24 760,27 Punkten in den Handel, nach 24 655,34 Punkten am Vortag.

Bei 24 884,68 Einheiten erreichte der NASDAQ 100 sein Tageshoch, während er hingegen mit 24 721,56 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres

Der NASDAQ 100 verzeichnete vor einem Monat, am 17.02.2026, den Wert von 24 701,60 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 17.12.2025, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 24 647,61 Punkten auf. Der NASDAQ 100 wurde vor einem Jahr, am 17.03.2025, mit 19 812,24 Punkten bewertet.

Seit Jahresanfang 2026 büßte der Index bereits um 1,73 Prozent ein. Der NASDAQ 100 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 26 165,08 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 24 289,23 Zähler.

Die Tops und Flops im NASDAQ 100

Die Top-Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit Baker Hughes (+ 4,69 Prozent auf 57,78 USD), Align Technology (+ 4,16 Prozent auf 176,50 USD), Arm (+ 4,01 Prozent auf 126,58 USD), eBay (+ 3,87 Prozent auf 94,95 USD) und Booking (+ 3,31 Prozent auf 4 434,98 USD). Unter den schwächsten NASDAQ 100-Aktien befinden sich derweil Enphase Energy (-3,44 Prozent auf 44,31 USD), Intel (-3,07 Prozent auf 44,36 USD), Broadcom (-1,89 Prozent auf 318,77 USD), Honeywell (-1,74 Prozent auf 230,42 USD) und Amgen (-1,40 Prozent auf 361,14 USD).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf

Im NASDAQ 100 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 16 715 318 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 3,874 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ 100-Titel

2026 verzeichnet die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,05 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Die Kraft Heinz Company-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,06 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at