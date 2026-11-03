Aufschläge in New York: NASDAQ 100 legt zu

Am Dienstag erhöht sich der NASDAQ 100 um 20:02 Uhr via NASDAQ um 0,91 Prozent auf 28 243,72 Punkte. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,342 Prozent auf 28 085,50 Punkte an der Kurstafel, nach 27 989,82 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 28 307,90 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 28 085,50 Zählern.

NASDAQ 100 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 wies am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, einen Wert von 30 807,93 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 03.08.2026, wurde der NASDAQ 100 mit einer Bewertung von 28 776,80 Punkten gehandelt. Der NASDAQ 100 stand noch vor einem Jahr, am 03.11.2025, bei 25 972,94 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 12,05 Prozent. Bei 31 361,37 Punkten markierte der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 22 841,42 Zählern.

Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ 100

Die Top-Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit AppLovin (+ 8,01 Prozent auf 247,19 USD), Monolithic Power Systems (+ 7,68 Prozent auf 1 339,50 USD), Nebius (+ 7,21 Prozent auf 151,58 USD), CoreWeave (+ 5,94 Prozent auf 53,13 USD) und AMD (Advanced Micro Devices) (+ 5,31 Prozent auf 491,64 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ 100 stehen hingegen Thomson Reuters (-7,21 Prozent auf 113,43 USD), Shopify A (-5,39 Prozent auf 147,80 USD), Keurig Dr Pepper (-4,54 Prozent auf 35,15 USD), DoorDash (-3,44 Prozent auf 183,53 USD) und Vertex Pharmaceuticals (-3,23 Prozent auf 535,27 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die Intel-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 12 913 085 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die Apple-Aktie hat im NASDAQ 100 mit 4,491 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Werte

2027 weist die Micron Technology-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,75 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 auf. Die Kraft Heinz Company-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,43 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at