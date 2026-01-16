JD.com Aktie

JD.com für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A112ST / ISIN: US47215P1066

NASDAQ 100-Kursverlauf 16.01.2026 18:01:58

Aufschläge in New York: NASDAQ 100 mit Gewinnen

Der NASDAQ 100 bewegt sich am Mittag kaum.

Um 17:58 Uhr steigt der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel um 0,05 Prozent auf 25 559,10 Punkte. In den Handel ging der NASDAQ 100 0,640 Prozent höher bei 25 710,60 Punkten, nach 25 547,08 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 25 735,48 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25 444,28 Zählern.

NASDAQ 100-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Wochenbeginn sank der NASDAQ 100 bereits um 0,225 Prozent. Vor einem Monat, am 16.12.2025, wurde der NASDAQ 100 mit 25 132,94 Punkten gehandelt. Der NASDAQ 100 stand vor drei Monaten, am 16.10.2025, bei 24 657,24 Punkten. Vor einem Jahr, am 16.01.2025, wies der NASDAQ 100 21 091,25 Punkte auf.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 1,40 Prozent aufwärts. Bei 25 873,18 Punkten schaffte es der NASDAQ 100 bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 25 086,36 Zählern registriert.

Top und Flops heute

Unter den Top-Aktien im NASDAQ 100 befinden sich aktuell Micron Technology (+ 5,44 Prozent auf 354,95 USD), CoStar Group (+ 3,63 Prozent auf 65,68 USD), Lam Research (+ 3,08 Prozent auf 224,17 USD), Honeywell (+ 2,33 Prozent auf 220,04 USD) und Zscaler (+ 2,10 Prozent auf 215,00 USD). Am anderen Ende der NASDAQ 100-Liste stehen derweil Constellation Energy (-9,41 Prozent auf 309,09 USD), Atlassian (-3,95 Prozent auf 123,37 USD), AppLovin (-2,83 Prozent auf 589,80 USD), Kraft Heinz Company (-2,68 Prozent auf 23,59 USD) und Intel (-2,61 Prozent auf 47,06 USD) unter Druck.

NASDAQ 100-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 19 607 384 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im NASDAQ 100 mit 3,833 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Dieses KGV weisen die NASDAQ 100-Aktien auf

In diesem Jahr hat die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,47 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 inne. Mit 6,64 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
