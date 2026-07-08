Aufschläge in New York: NASDAQ 100 nachmittags mit Gewinnen

Der NASDAQ 100 verbucht im NASDAQ-Handel um 20:02 Uhr Gewinne in Höhe von 0,04 Prozent auf 29 183,90 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,489 Prozent auf 29 030,33 Punkte an der Kurstafel, nach 29 173,02 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 29 231,45 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 28 814,57 Punkten.

NASDAQ 100-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verbucht der NASDAQ 100 bislang einen Verlust von 1,32 Prozent. Der NASDAQ 100 wurde vor einem Monat, am 08.06.2026, mit 29 414,26 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 08.04.2026, stand der NASDAQ 100 noch bei 24 903,17 Punkten. Vor einem Jahr, am 08.07.2025, wurde der NASDAQ 100 mit 22 702,25 Punkten gehandelt.

Auf Jahressicht 2026 stieg der Index bereits um 15,78 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des NASDAQ 100 bereits bei 30 762,20 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 22 841,42 Punkten.

Das sind die Tops und Flops im NASDAQ 100

Unter den Top-Aktien im NASDAQ 100 befinden sich aktuell Nebius (+ 6,33 Prozent auf 207,55 USD), Broadcom (+ 4,95 Prozent auf 389,15 USD), Baker Hughes (+ 4,37 Prozent auf 56,85 USD), Texas Instruments (+ 3,87 Prozent auf 304,66 USD) und Monolithic Power Systems (+ 3,47 Prozent auf 1 316,94 USD). Schwächer notieren im NASDAQ 100 derweil Axon Enterprise (-6,02 Prozent auf 601,93 USD), Palo Alto Networks (-4,87 Prozent auf 320,64 USD), DoorDash (-4,46 Prozent auf 186,99 USD), Booking (-3,98 Prozent auf 174,70 USD) und Workday (-3,98 Prozent auf 137,93 USD).

Diese NASDAQ 100-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 15 055 538 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 4,143 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Comcast-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 6,74 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index bietet die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,35 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at