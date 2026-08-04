Aufschläge in New York: NASDAQ 100 notiert am Dienstagmittag im Plus

Aktuell zeigen sich die Anleger in New York zuversichtlich.

Um 17:59 Uhr klettert der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel um 2,70 Prozent auf 29 552,56 Punkte. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 1,16 Prozent auf 29 109,26 Punkte an der Kurstafel, nach 28 776,80 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ 100 lag heute bei 29 575,69 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 29 109,26 Punkten erreichte.

NASDAQ 100-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.07.2026, wurde der NASDAQ 100 mit einer Bewertung von 29 329,21 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 04.05.2026, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 27 651,82 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 04.08.2025, erreichte der NASDAQ 100 einen Wert von 23 188,61 Punkten.

Der Index gewann auf Jahressicht 2026 bereits um 17,24 Prozent. Bei 30 762,20 Punkten markierte der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. Bei 22 841,42 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Zu den Top-Aktien im NASDAQ 100 zählen aktuell Palantir (+ 27,00 Prozent auf 159,58 USD), Arm (+ 14,56 Prozent auf 273,86 USD), Marvell Technology (+ 13,10 Prozent auf 219,16 USD), Teradyne (+ 11,19 Prozent auf 406,75 USD) und Sandisk (+ 11,06 Prozent auf 1 430,44 USD). Unter den schwächsten NASDAQ 100-Aktien befinden sich derweil Coca-Cola European Partners (-4,02 Prozent auf 103,85 USD), Diamondback Energy (-3,81 Prozent auf 191,18 USD), Constellation Energy (-2,64 Prozent auf 266,49 USD), Intuitive Surgical (-2,39 Prozent auf 366,42 USD) und Amazon (-2,38 Prozent auf 277,27 USD).

Welche NASDAQ 100-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Die Palantir-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 16 622 017 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4,222 Bio. Euro den größten Börsenwert auf.

NASDAQ 100-Fundamentaldaten im Blick

Im NASDAQ 100 hat die Comcast-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Kraft Heinz Company-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,08 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at