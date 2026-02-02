Aufschläge in New York: NASDAQ 100 notiert im Plus

Um 20:02 Uhr legt der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel um 1,06 Prozent auf 25 823,39 Punkte zu. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,238 Prozent schwächer bei 25 491,64 Punkten in den Handel, nach 25 552,39 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 25 478,50 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Montag 25 833,12 Einheiten.

Jahreshoch und Jahrestief des NASDAQ 100

Noch vor einem Monat, am 02.01.2026, erreichte der NASDAQ 100 einen Stand von 25 206,17 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, den Wert von 25 858,13 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 wies am vorherigen Handelstag, dem 31.01.2025, einen Stand von 21 478,05 Punkten auf.

Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 2,45 Prozent. 26 165,08 Punkte markierten den Höchststand des NASDAQ 100 im laufenden Jahr. 24 954,18 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

NASDAQ 100-Top-Flop-Liste

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit Intel (+ 6,31 Prozent auf 49,40 USD), Micron Technology (+ 6,14 Prozent auf 440,35 USD), Old Dominion Freight Line (+ 6,02 Prozent auf 183,63 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (+ 5,01 Prozent auf 248,60 USD) und ON Semiconductor (+ 3,66 Prozent auf 62,08 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ 100 stehen derweil IDEXX Laboratories (-6,64 Prozent auf 625,93 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-3,54 Prozent auf 144,41 USD), Constellation Energy (-2,80 Prozent auf 272,82 USD), Diamondback Energy (-2,63 Prozent auf 159,63 USD) und Atlassian (-2,16 Prozent auf 115,63 USD).

Blick in den NASDAQ 100: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im NASDAQ 100 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 18 569 470 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ 100 macht die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3,920 Bio. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 1,99 erwartet. Die Kraft Heinz Company-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,78 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

