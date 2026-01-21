Aufschläge in New York: NASDAQ 100 zeigt sich schlussendlich fester

Mit dem NASDAQ 100 ging es zum Handelsende aufwärts.

Am Mittwoch gewann der NASDAQ 100 via NASDAQ zum Handelsschluss 1,36 Prozent auf 25 326,58 Punkte. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,244 Prozent auf 25 048,55 Punkte an der Kurstafel, nach 24 987,57 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ 100 lag am Mittwoch bei 24 993,98 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 25 498,81 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht legte der NASDAQ 100 bereits um 0,682 Prozent zu. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 19.12.2025, den Stand von 25 346,18 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 21.10.2025, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 25 127,13 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 21.01.2025, lag der NASDAQ 100 bei 21 566,51 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 0,478 Prozent aufwärts. In diesem Jahr markierte der NASDAQ 100 bereits ein Jahreshoch bei 25 873,18 Punkten. Bei 24 954,18 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ 100

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Intel (+ 11,72 Prozent auf 54,25 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (+ 7,71 Prozent auf 249,80 USD), Micron Technology (+ 6,61 Prozent auf 389,11 USD), Arm (+ 6,30 Prozent auf 113,92 USD) und Datadog A (+ 5,52 Prozent auf 123,46 USD). Am anderen Ende der NASDAQ 100-Liste stehen hingegen AppLovin (-5,83 Prozent auf 532,56 USD), Kraft Heinz Company (-5,72 Prozent auf 22,40 USD), Microsoft (-2,29 Prozent auf 444,11 USD), Netflix (-2,18 Prozent auf 85,36 USD) und Palantir (-1,90 Prozent auf 165,33 USD) unter Druck.

Welche NASDAQ 100-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NASDAQ 51 990 309 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie sticht im NASDAQ 100 mit einer Marktkapitalisierung von 3,862 Bio. Euro heraus.

NASDAQ 100-Fundamentalkennzahlen im Blick

Im NASDAQ 100 hat die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 2,32 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,77 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

