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Kursverlauf 11.09.2026 22:34:47

Aufschläge in New York: NASDAQ 100 zeigt sich schlussendlich fester

Aufschläge in New York: NASDAQ 100 zeigt sich schlussendlich fester

Mit dem NASDAQ 100 ging es zum Handelsende aufwärts.

Am Freitag gewann der NASDAQ 100 via NASDAQ zum Handelsschluss 0,91 Prozent auf 29 368,44 Punkte. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,783 Prozent auf 29 331,48 Punkte an der Kurstafel, nach 29 103,51 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ 100 lag am Freitag bei 29 313,51 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 29 473,12 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht fiel der NASDAQ 100 bereits um 0,934 Prozent zurück. Der NASDAQ 100 verzeichnete vor einem Monat, am 11.08.2026, den Wert von 29 525,48 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 11.06.2026, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 29 446,18 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 11.09.2025, lag der NASDAQ 100 bei 23 992,56 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 16,51 Prozent aufwärts. In diesem Jahr markierte der NASDAQ 100 bereits ein Jahreshoch bei 30 762,20 Punkten. Bei 22 841,42 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ 100

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Analog Devices (+ 4,85 Prozent auf 378,78 USD), NXP Semiconductors (+ 4,48 Prozent auf 236,62 USD), Cisco (+ 4,37 Prozent auf 112,13 USD), Arm (+ 4,17 Prozent auf 264,79 USD) und Monolithic Power Systems (+ 4,08 Prozent auf 1 234,46 USD). Am anderen Ende der NASDAQ 100-Liste stehen hingegen Seagate Technology (-3,73 Prozent auf 830,17 USD), Sandisk (-3,50 Prozent auf 1 633,35 USD), Western Digital (-2,98 Prozent auf 447,18 USD), Copart (-2,60 Prozent auf 29,95 USD) und Palo Alto Networks (-2,32 Prozent auf 330,65 USD) unter Druck.

Welche NASDAQ 100-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der Kraft Heinz Company-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NASDAQ 58 721 321 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie sticht im NASDAQ 100 mit einer Marktkapitalisierung von 4,643 Bio. Euro heraus.

NASDAQ 100-Fundamentalkennzahlen im Blick

Im NASDAQ 100 hat die Micron Technology-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung mit 6,29 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,57 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com
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