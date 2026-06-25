Aufschläge in New York: NASDAQ 100 zum Ende des Donnerstagshandels mit Kursplus

Für den NASDAQ 100 ging es am Abend aufwärts.

Zum Handelsschluss ging es im NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel um 0,75 Prozent nach oben auf 29 440,32 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 2,13 Prozent auf 29 843,89 Punkte an der Kurstafel, nach 29 220,06 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des NASDAQ 100 betrug 29 843,89 Punkte, das Tagestief hingegen 29 000,55 Zähler.

NASDAQ 100-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verzeichnet der NASDAQ 100 bislang Verluste von 3,57 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.05.2026, notierte der NASDAQ 100 bei 29 481,64 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 25.03.2026, notierte der NASDAQ 100 bei 24 162,98 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 25.06.2025, lag der NASDAQ 100 bei 22 237,74 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 legte der Index bereits um 16,80 Prozent zu. Das NASDAQ 100-Jahreshoch beträgt derzeit 30 762,20 Punkte. Bei 22 841,42 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ 100

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 zählen derzeit Sandisk (+ 21,97 Prozent auf 2 335,00 USD), Micron Technology (+ 15,74 Prozent auf 1 213,56 USD), Applied Materials (+ 13,42) Prozent auf 668,00 USD), Teradyne (+ 10,48 Prozent auf 471,96 USD) und KLA (+ 7,62 Prozent auf 258,80 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ 100 derweil Strategy (ex MicroStrategy) (-9,35 Prozent auf 85,33 USD), Apple (-6,12 Prozent auf 275,15 USD), Ross Stores (-5,89 Prozent auf 215,13 USD), Rocket Lab (-5,53 Prozent auf 80,69 USD) und Palantir (-5,49 Prozent auf 107,27 USD).

Welche NASDAQ 100-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 41 095 891 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,263 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ 100 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Mitglieder im Blick

Unter den NASDAQ 100-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie mit 1,97 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,00 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at