Aufschläge in New York: NASDAQ 100 zum Ende des Montagshandels mit grünem Vorzeichen

Heute wagten sich die Anleger in New York aus der Reserve.

Am Montag kletterte der NASDAQ 100 via NASDAQ letztendlich um 0,73 Prozent auf 25 738,61 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,238 Prozent auf 25 491,64 Punkte an der Kurstafel, nach 25 552,39 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 25 833,12 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Montag 25 478,50 Einheiten.

NASDAQ 100 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat, am 02.01.2026, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 25 206,17 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, wurde der NASDAQ 100 auf 25 858,13 Punkte taxiert. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.01.2025, bewegte sich der NASDAQ 100 bei 21 478,05 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 2,11 Prozent nach oben. Bei 26 165,08 Punkten schaffte es der NASDAQ 100 bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 24 954,18 Zählern.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ 100

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit Old Dominion Freight Line (+ 7,47 Prozent auf 186,13 USD), Micron Technology (+ 5,52 Prozent auf 437,80 USD), Intel (+ 5,04 Prozent auf 48,81 USD), Walmart (+ 4,13 Prozent auf 124,06 USD) und Apple (+ 4,06 Prozent auf 270,01 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ 100 sind derweil Strategy (ex MicroStrategy) (-6,73 Prozent auf 139,63 USD), Axon Enterprise (-4,88 Prozent auf 459,99 USD), IDEXX Laboratories (-4,60 Prozent auf 639,60 USD), Atlassian (-3,79 Prozent auf 113,70 USD) und Constellation Energy (-3,49 Prozent auf 270,88 USD).

Welche Aktien im NASDAQ 100 den größten Börsenwert aufweisen

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 44 126 906 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 3,920 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 1,99 zu Buche schlagen. Mit 6,78 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

