Aufschläge in New York: NASDAQ 100 zum Handelsstart mit Gewinnen

Der NASDAQ 100 setzt seinen Aufwärtstrend auch am fünften Tag der Woche fort und verbucht erneut Gewinne.

Am Freitag bewegt sich der NASDAQ 100 um 15:59 Uhr via NASDAQ 0,23 Prozent fester bei 25 566,57 Punkten. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0,046 Prozent auf 25 518,82 Punkte an der Kurstafel, nach 25 507,10 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ 100 lag am Freitag bei 25 489,55 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 25 621,38 Punkten erreichte.

NASDAQ 100-Entwicklung auf Jahressicht

Auf Wochensicht kletterte der NASDAQ 100 bereits um 0,372 Prozent. Vor einem Monat, am 09.12.2025, lag der NASDAQ 100-Kurs bei 25 668,69 Punkten. Vor drei Monaten, am 09.10.2025, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 25 098,18 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.01.2025, stand der NASDAQ 100 bei 21 180,96 Punkten.

NASDAQ 100-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den Top-Aktien im NASDAQ 100 befinden sich aktuell Intel (+ 4,87 Prozent auf 43,11 USD), Lam Research (+ 4,83 Prozent auf 210,66 USD), Applied Materials (+ 4,13 Prozent auf 293,28 USD), Constellation Energy (+ 3,93 Prozent auf 335,23 USD) und ASML (+ 3,71 Prozent auf 1 238,61 USD). Flop-Aktien im NASDAQ 100 sind hingegen Strategy (ex MicroStrategy) (-3,40 Prozent auf 161,30 USD), DexCom (-2,94 Prozent auf 66,42 USD), QUALCOMM (-2,33 Prozent auf 177,63 USD), Adobe (-1,80 Prozent auf 332,93 USD) und lululemon athletica (-1,64 Prozent auf 208,70 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 3 739 753 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 3,945 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Mitglieder im Fokus

2026 verzeichnet die Charter A-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,92 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Die Kraft Heinz Company-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,87 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

