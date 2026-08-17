Aufschläge in New York: NASDAQ 100 zum Start stärker

Der NASDAQ 100 bleibt auch am Montagmorgen im Aufwärtstrend.

Der NASDAQ 100 steigt im NASDAQ-Handel um 16:00 Uhr um 0,31 Prozent auf 30 137,78 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,348 Prozent auf 30 150,77 Punkte an der Kurstafel, nach 30 046,14 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 30 173,10 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 30 075,73 Punkten.

NASDAQ 100-Entwicklung im Jahresverlauf

Noch vor einem Monat, am 17.07.2026, erreichte der NASDAQ 100 einen Wert von 28 592,66 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 notierte am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, bei 29 125,20 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.08.2025, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 23 712,07 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 19,57 Prozent nach oben. Bei 30 762,20 Punkten markierte der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 22 841,42 Punkten.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ 100

Die stärksten Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Sandisk (+ 6,27 Prozent auf 1 744,00 USD), Marvell Technology (+ 5,78 Prozent auf 234,85 USD), Astera Labs (+ 5,72 Prozent auf 340,01 USD), Western Digital (+ 5,12 Prozent auf 534,84 USD) und Rocket Lab (+ 4,47 Prozent auf 83,84 USD). Flop-Aktien im NASDAQ 100 sind hingegen MercadoLibre (-3,32 Prozent auf 1 783,43 USD), Workday (-3,10 Prozent auf 192,52 USD), Thomson Reuters (-2,96 Prozent auf 100,54 USD), Datadog A (-2,95 Prozent auf 247,93 USD) und Shopify A (-2,80 Prozent auf 150,00 USD).

Die teuersten Unternehmen im NASDAQ 100

Die SpaceX-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 4 823 900 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4,701 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Werte im Blick

Unter den NASDAQ 100-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Comcast-Aktie mit 7,47 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Kraft Heinz Company lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6,28 Prozent.

Redaktion finanzen.at