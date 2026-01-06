Aufschläge in New York: NASDAQ Composite am Dienstagmittag fester

Der NASDAQ Composite kommt derzeit nicht vom Fleck.

Am Dienstag verbucht der NASDAQ Composite um 18:00 Uhr via NASDAQ ein Plus in Höhe von 0,18 Prozent auf 23 437,95 Punkte. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,219 Prozent auf 23 446,96 Punkte an der Kurstafel, nach 23 395,82 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Dienstag bei 23 519,57 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 23 389,57 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.12.2025, stand der NASDAQ Composite bei 23 578,13 Punkten. Der NASDAQ Composite wurde vor drei Monaten, am 06.10.2025, mit 22 941,67 Punkten bewertet. Der NASDAQ Composite lag vor einem Jahr, am 06.01.2025, bei 19 864,98 Punkten.

NASDAQ Composite-Aufsteiger und -Absteiger

Die Top-Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell AXT (+ 13,74 Prozent auf 18,96 USD), Microchip Technology (+ 10,33 Prozent auf 73,99 USD), 3D Systems (+ 8,54 Prozent auf 2,16 USD), PetMed Express (+ 8,51 Prozent auf 3,57 USD) und Amkor Technology (+ 7,13 Prozent auf 51,56 USD). Flop-Aktien im NASDAQ Composite sind hingegen Nissan Motor (-13,21 Prozent auf 2,20 USD), AngioDynamics (-11,56 Prozent auf 11,70 USD), Modine Manufacturing (-11,04 Prozent auf 124,93 USD), American Superconductor (-8,88 Prozent auf 30,26 USD) und InterDigital (-7,71 Prozent auf 309,94 USD).

Welche NASDAQ Composite-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 17 596 902 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 3,911 Bio. Euro.

Dieses KGV weisen die NASDAQ Composite-Mitglieder auf

Unter den NASDAQ Composite-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie mit 3,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Gladstone Commercial-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,04 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at