Aufschläge in New York: NASDAQ Composite am Nachmittag mit positivem Vorzeichen

Um 20:02 Uhr gewinnt der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 0,26 Prozent auf 26 274,05 Punkte. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Verlust von 0,120 Prozent auf 26 175,54 Punkte an der Kurstafel, nach 26 206,89 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte am Freitag sein Tageshoch bei 26 283,61 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 26 009,49 Punkten lag.

NASDAQ Composite-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verbucht der NASDAQ Composite bislang ein Plus von 1,06 Prozent. Vor einem Monat, am 10.06.2026, wurde der NASDAQ Composite mit 25 169,50 Punkten berechnet. Vor drei Monaten, am 10.04.2026, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 22 902,89 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 10.07.2025, wurde der NASDAQ Composite auf 20 630,66 Punkte taxiert.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 13,08 Prozent aufwärts. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des NASDAQ Composite bereits bei 27 190,21 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 20 690,25 Zählern.

Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ Composite

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite befinden sich aktuell WD-40 (+ 10,14 Prozent auf 263,70 USD), Mind CTI (+ 8,82 Prozent auf 1,11 USD), Grupo Financiero Galicia (+ 8,26 Prozent auf 53,47 USD), Upbound Group (+ 6,74 Prozent auf 21,69 USD) und Geospace Technologies (+ 4,45 Prozent auf 7,51 USD). Flop-Aktien im NASDAQ Composite sind hingegen Ionis Pharmaceuticals (-8,42 Prozent auf 58,86 USD), AXT (-7,85 Prozent auf 57,64 USD), Americas Car-Mart (-4,89 Prozent auf 3,31 USD), Myriad Genetics (-3,77 Prozent auf 5,87 USD) und Anika Therapeutics (-3,67 Prozent auf 15,50 USD).

Die teuersten Unternehmen im NASDAQ Composite

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 15 338 125 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,318 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Werte im Blick

2026 hat die Consumer Portfolio Services-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite inne. Die SIGA Technologies-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 17,14 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at