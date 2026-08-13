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Marktbericht 13.08.2026 20:04:18

Aufschläge in New York: NASDAQ Composite am Nachmittag mit positivem Vorzeichen

Aufschläge in New York: NASDAQ Composite am Nachmittag mit positivem Vorzeichen

Aktuell zeigen sich die Anleger in New York optimistisch.

Um 20:02 Uhr gewinnt der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 0,72 Prozent auf 26 781,16 Punkte. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 0,161 Prozent auf 26 631,34 Punkte an der Kurstafel, nach 26 588,49 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte am Donnerstag sein Tageshoch bei 26 875,52 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 26 612,85 Punkten lag.

NASDAQ Composite-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verbucht der NASDAQ Composite bislang ein Plus von 0,377 Prozent. Vor einem Monat, am 13.07.2026, wurde der NASDAQ Composite mit 25 873,18 Punkten berechnet. Vor drei Monaten, am 13.05.2026, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 26 402,34 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 13.08.2025, wurde der NASDAQ Composite auf 21 713,14 Punkte taxiert.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 15,26 Prozent aufwärts. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des NASDAQ Composite bereits bei 27 190,21 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 20 690,25 Zählern.

Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ Composite

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite befinden sich aktuell Red Robin Gourmet Burgers (+ 25,25 Prozent auf 10,22 USD), Nissan Motor (+ 9,05 Prozent auf 2,06 USD), Harmonic (+ 6,83 Prozent auf 12,82 USD), AAON (+ 6,45 Prozent auf 90,73 USD) und OraSure Technologies (+ 6,00 Prozent auf 3,98 USD). Flop-Aktien im NASDAQ Composite sind hingegen Nortech Systems (-14,59 Prozent auf 12,88 USD), Donegal Group B (-6,92 Prozent auf 23,00 USD), Anika Therapeutics (-3,04 Prozent auf 21,36 USD), Compugen (-3,00 Prozent auf 2,43 USD) und Royal Gold (-2,90 Prozent auf 226,12 USD).

Die teuersten Unternehmen im NASDAQ Composite

Aktuell weist die SpaceX-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 15 486 878 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,570 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Werte im Blick

2026 hat die Consumer Portfolio Services-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite inne. Die SIGA Technologies-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 20,91 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

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Bildquelle: LuFeTa / Shutterstock.com

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Anika Therapeutics Inc. 18,60 2,20% Anika Therapeutics Inc.
Compugen Ltd. 2,39 -1,04% Compugen Ltd.
Consumer Portfolio Services Inc. 8,15 -1,21% Consumer Portfolio Services Inc.
Donegal Group Inc. (B) 21,61 -11,76% Donegal Group Inc. (B)
Harmonic Inc. 11,95 5,29% Harmonic Inc.
Nissan Motor Co. Ltd. 1,77 -1,13% Nissan Motor Co. Ltd.
Nortech Systems Inc. 12,55 -1,57% Nortech Systems Inc.
NVIDIA Corp. 194,32 -0,53% NVIDIA Corp.
OraSure Technologies Inc. 3,30 -4,07% OraSure Technologies Inc.
Red Robin Gourmet Burgers Inc. 8,45 20,04% Red Robin Gourmet Burgers Inc.
Royal Gold Inc. 200,60 2,71% Royal Gold Inc.
SIGA Technologies Inc. 2,88 0,00% SIGA Technologies Inc.
SpaceX 118,20 -3,96% SpaceX
World Acceptance Corp. 158,00 -2,47% World Acceptance Corp.

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