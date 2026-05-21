Aufschläge in New York: NASDAQ Composite am Nachmittag stärker

Der NASDAQ Composite tendiert im NASDAQ-Handel um 20:02 Uhr um 0,33 Prozent fester bei 26 357,78 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,482 Prozent schwächer bei 26 143,62 Punkten in den Handel, nach 26 270,36 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 26 403,57 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 26 039,37 Zählern.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verzeichnet der NASDAQ Composite bislang ein Plus von 0,260 Prozent. Vor einem Monat, am 21.04.2026, lag der NASDAQ Composite-Kurs bei 24 259,96 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.02.2026, notierte der NASDAQ Composite bei 22 886,07 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 21.05.2025, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 18 872,64 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 13,44 Prozent aufwärts. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch liegt derzeit bei 26 707,14 Punkten. Bei 20 690,25 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite zählen aktuell Comtech Telecommunications (+ 17,81 Prozent auf 4,30 USD), AXT (+ 15,02 Prozent auf 120,32 USD), Ballard Power (+ 12,08 Prozent auf 5,34 USD), Richardson Electronics (+ 8,08 Prozent auf 18,32 USD) und Biomarin Pharmaceutical (+ 7,95 Prozent auf 54,19 USD). Die Verlierer im NASDAQ Composite sind derweil Intuit (-19,59 Prozent auf 308,70 USD), Donegal Group B (-5,38 Prozent auf 18,11 USD), inTest (-3,95 Prozent auf 17,04 USD), Compugen (-3,88 Prozent auf 2,60 USD) und AmeriServ Financial (-3,54 Prozent auf 3,81 USD).

Die meistgehandelten Aktien im NASDAQ Composite

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 28 420 652 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ Composite hat die NVIDIA-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 4,598 Bio. Euro den größten Anteil.

NASDAQ Composite-Fundamentaldaten im Blick

Die Consumer Portfolio Services-Aktie verzeichnet mit 3,46 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. SIGA Technologies lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 13,36 Prozent.

Redaktion finanzen.at