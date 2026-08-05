Aufschläge in New York: NASDAQ Composite-Anleger greifen zum Start zu

Anleger in New York schicken den NASDAQ Composite am Morgen erneut ins Plus.

Der NASDAQ Composite tendiert im NASDAQ-Handel um 16:00 Uhr um 0,43 Prozent fester bei 26 698,98 Punkten. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0,425 Prozent auf 26 698,02 Punkte an der Kurstafel, nach 26 584,99 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 26 631,72 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 26 739,00 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn stieg der NASDAQ Composite bereits um 4,90 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.07.2026, wurde der NASDAQ Composite auf 25 832,67 Punkte taxiert. Der NASDAQ Composite notierte noch vor drei Monaten, am 05.05.2026, bei 25 326,13 Punkten. Vor einem Jahr, am 05.08.2025, stand der NASDAQ Composite noch bei 20 916,55 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 14,91 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des NASDAQ Composite steht derzeit bei 27 190,21 Punkten. Bei 20 690,25 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im NASDAQ Composite

Die Top-Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit AXT (+ 12,88 Prozent auf 73,68 USD), Wynn Resorts (+ 10,45 Prozent auf 107,80 USD), Geron (+ 10,07 Prozent auf 1,48 USD), Amgen (+ 5,69 Prozent auf 412,22 USD) und ACADIA Pharmaceuticals (+ 4,27 Prozent auf 28,31 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ Composite stehen hingegen USANA Health Sciences (-27,00 Prozent auf 16,63 USD), SpaceX (-9,99 Prozent auf 112,82 USD), Donegal Group B (-8,30 Prozent auf 21,00 USD), Nice Systems (-6,55 Prozent auf 96,52 USD) und ADTRAN (-6,30 Prozent auf 7,37 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im NASDAQ Composite

Die SpaceX-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 11 358 776 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von NVIDIA mit 4,333 Bio. Euro im NASDAQ Composite den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Werte im Blick

Im NASDAQ Composite hat die Consumer Portfolio Services-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 18,52 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at