Aufschläge in New York: NASDAQ Composite-Börsianer greifen nachmittags zu

Am Nachmittag zeigen sich die Börsianer in New York optimistisch.

Am Mittwoch verbucht der NASDAQ Composite um 20:02 Uhr via NASDAQ ein Plus in Höhe von 2,18 Prozent auf 25 611,25 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ Composite 1,53 Prozent höher bei 25 448,80 Punkten in den Handel, nach 25 065,87 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ Composite lag heute bei 25 326,69 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 25 649,85 Punkten erreichte.

So bewegt sich der NASDAQ Composite auf Jahressicht

Auf Wochensicht verbucht der NASDAQ Composite bislang ein Plus von 3,37 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite lag am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, bei 27 366,17 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 11.08.2026, notierte der NASDAQ Composite bei 26 445,45 Punkten. Der NASDAQ Composite wurde vor einem Jahr, am 11.11.2025, mit 23 468,30 Punkten bewertet.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 10,22 Prozent aufwärts. Bei 27 722,75 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ Composite. Das Jahrestief wurde hingegen bei 20 690,25 Punkten erreicht.

NASDAQ Composite-Aufsteiger und -Absteiger

Die Top-Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell AXT (+ 23,38 Prozent auf 48,50 USD), FormFactor (+ 14,69 Prozent auf 98,21 USD), Americas Car-Mart (+ 14,48 Prozent auf 1,00 USD), Amkor Technology (+ 13,43 Prozent auf 39,10 USD) und TTM Technologies (+ 11,85 Prozent auf 80,79 USD). Flop-Aktien im NASDAQ Composite sind derweil PetMed Express (-9,92 Prozent auf 1,09 USD), Donegal Group B (-9,07 Prozent auf 24,87 USD), Nissan Motor (-5,59 Prozent auf 1,78 USD), AmeriServ Financial (-4,46 Prozent auf 4,50 USD) und Net 1 Ueps Technologies (-3,40 Prozent auf 3,41 USD).

Die meistgehandelten NASDAQ Composite-Aktien

Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 35 926 686 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4,569 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Aktien

Unter den NASDAQ Composite-Aktien hat 2027 laut FactSet-Schätzung die Americas Car-Mart-Aktie mit 1,09 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die SIGA Technologies-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 19,17 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at