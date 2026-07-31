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Marktbericht 31.07.2026 22:33:47

Aufschläge in New York: NASDAQ Composite legt letztendlich zu

Aufschläge in New York: NASDAQ Composite legt letztendlich zu

Letztendlich wagten sich die Börsianer in New York aus der Reserve.

Am Freitag tendierte der NASDAQ Composite via NASDAQ zum Handelsschluss 1,00 Prozent fester bei 25 373,85 Punkten. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,870 Prozent auf 25 340,71 Punkte an der Kurstafel, nach 25 122,18 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der NASDAQ Composite bei 25 004,33 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 25 460,86 Punkten.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verbucht der NASDAQ Composite bislang ein Plus von 0,546 Prozent. Der NASDAQ Composite erreichte am letzten Handelstag imJuni, dem 30.06.2026, den Wert von 26 213,72 Punkten. Der NASDAQ Composite notierte am letzten Handelstag im April, dem 30.04.2026, bei 24 892,31 Punkten. Der NASDAQ Composite stand am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2025, bei 21 122,45 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Plus von 9,20 Prozent zu Buche. Bei 27 190,21 Punkten markierte der NASDAQ Composite bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 20 690,25 Zähler.

NASDAQ Composite-Gewinner und -Verlierer

Zu den Top-Aktien im NASDAQ Composite zählen aktuell AXT (+ 28,74 Prozent auf 60,43 USD), Amazon (+ 15,32 Prozent auf 271,58 USD), DexCom (+ 11,95 Prozent auf 83,45 USD), Microvision (+ 8,75 Prozent auf 0,27 USD) und Monolithic Power Systems (+ 8,35 Prozent auf 1 426,03 USD). Flop-Aktien im NASDAQ Composite sind hingegen Myriad Genetics (-46,74 Prozent auf 2,86 USD), Cerus (-25,61 Prozent auf 2,15 USD), Neurocrine Biosciences (-10,08 Prozent auf 166,80 USD), Monro Muffler Brake (-8,89 Prozent auf 12,25 USD) und Apple (-7,35 Prozent auf 308,91 USD).

Welche Aktien im NASDAQ Composite das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 43 836 815 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ Composite macht die Apple-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 4,312 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 3,46 zu Buche schlagen. Die SIGA Technologies-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 18,46 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

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NASDAQ Comp. 25 373,85 1,00%

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