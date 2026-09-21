Aufschläge in New York: NASDAQ Composite letztendlich mit Kursplus

Für den NASDAQ Composite ging es letztendlich aufwärts.

Am Montag tendierte der NASDAQ Composite via NASDAQ schlussendlich 2,26 Prozent stärker bei 27 122,09 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,756 Prozent höher bei 26 723,19 Punkten in den Handel, nach 26 522,55 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ Composite lag heute bei 26 707,42 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 27 183,93 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat, am 21.08.2026, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 26 180,45 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite stand am vorherigen Handelstag, dem 18.06.2026, bei 26 517,93 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.09.2025, wurde der NASDAQ Composite mit 22 631,48 Punkten berechnet.

Seit Anfang des Jahres 2026 legte der Index bereits um 16,73 Prozent zu. Der NASDAQ Composite markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 27 190,21 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 20 690,25 Punkten registriert.

NASDAQ Composite-Tops und -Flops

Unter den Top-Aktien im NASDAQ Composite befinden sich derzeit AXT (+ 14,14 Prozent auf 79,93 USD), Akamai (+ 12,33 Prozent auf 117,41 USD), Intel (+ 12,14 Prozent auf 121,78 USD), Rambus (+ 10,68 Prozent auf 96,96 USD) und Strategy (ex MicroStrategy) (+ 9,47 Prozent auf 168,50 USD). Unter den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien befinden sich hingegen Donegal Group B (-11,73 Prozent auf 18,58 USD), World Acceptance (-6,07 Prozent auf 171,09 USD), Americas Car-Mart (-5,17 Prozent auf 1,65 USD), 3D Systems (-4,13 Prozent auf 3,48 USD) und Nissan Motor (-4,13 Prozent auf 1,99 USD).

Welche Aktien im NASDAQ Composite den größten Börsenwert aufweisen

Im NASDAQ Composite ist die Intel-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 45 862 229 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von NVIDIA mit 4,667 Bio. Euro im NASDAQ Composite den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie. Hier soll ein KGV von 3,46 zu Buche schlagen. Die SIGA Technologies-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 19,11 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at