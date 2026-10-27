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NASDAQ Composite im Fokus 27.10.2026 22:34:11

Aufschläge in New York: NASDAQ Composite letztendlich mit Kursplus

Aufschläge in New York: NASDAQ Composite letztendlich mit Kursplus

Für den NASDAQ Composite ging es letztendlich aufwärts.

Am Dienstag tendierte der NASDAQ Composite via NASDAQ schlussendlich 1,18 Prozent stärker bei 26 477,81 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,447 Prozent höher bei 26 286,31 Punkten in den Handel, nach 26 169,38 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ Composite lag heute bei 26 219,31 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 26 540,81 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.09.2026, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 27 068,72 Punkten auf. Der NASDAQ Composite stand vor drei Monaten, am 27.07.2026, bei 24 932,08 Punkten. Vor einem Jahr, am 27.10.2025, wurde der NASDAQ Composite mit einer Bewertung von 23 637,46 Punkten gehandelt.

Seit Anfang des Jahres 2026 legte der Index bereits um 13,95 Prozent zu. Der NASDAQ Composite markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 27 722,75 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 20 690,25 Punkten registriert.

NASDAQ Composite-Tops und -Flops

Unter den Top-Aktien im NASDAQ Composite befinden sich derzeit JetBlue Airways (+ 18,99 Prozent auf 2,82 USD), Methode Electronics (+ 12,18 Prozent auf 13,82 USD), Ultra Clean (+ 10,21 Prozent auf 51,48 USD), Lincoln Electric (+ 9,17 Prozent auf 282,37 USD) und American Superconductor (+ 8,78 Prozent auf 27,63 USD). Unter den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien befinden sich hingegen Innodata (-25,32 Prozent auf 44,74 USD), Euronet Worldwide (-7,72 Prozent auf 59,01 USD), Agilysys (-6,19 Prozent auf 115,81 USD), Paychex (-5,57 Prozent auf 109,26 USD) und Cintas (-4,93 Prozent auf 214,80 USD).

Welche Aktien im NASDAQ Composite den größten Börsenwert aufweisen

Im NASDAQ Composite ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 26 098 377 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von NVIDIA mit 4,664 Bio. Euro im NASDAQ Composite den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Americas Car-Mart-Aktie. Hier soll ein KGV von 0,98 zu Buche schlagen. Die SIGA Technologies-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 19,02 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

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NASDAQ Comp. 26 477,81 1,18%

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