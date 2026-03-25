SIGA Technologies Aktie
WKN: 919473 / ISIN: US8269171067
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25.03.2026 20:04:16
Aufschläge in New York: NASDAQ Composite liegt am Nachmittag im Plus
Am Mittwoch geht es im NASDAQ Composite um 20:02 Uhr via NASDAQ um 0,56 Prozent auf 21 884,28 Punkte nach oben. Zuvor ging der NASDAQ Composite 1,12 Prozent fester bei 22 006,43 Punkten in den Mittwochshandel, nach 21 761,89 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 22 093,18 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 21 865,46 Punkten verzeichnete.
NASDAQ Composite-Entwicklung seit Beginn Jahr
Seit Wochenbeginn verbucht der NASDAQ Composite bislang ein Minus von 0,507 Prozent. Noch vor einem Monat, am 25.02.2026, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 23 152,08 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ feiertagsbedingt. Der NASDAQ Composite notierte am vorherigen Handelstag, dem 24.12.2025, bei 23 613,31 Punkten. Der NASDAQ Composite verzeichnete vor einem Jahr, am 25.03.2025, den Wert von 18 271,86 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 fiel der Index bereits um 5,82 Prozent. Bei 23 988,26 Punkten erreichte der NASDAQ Composite bislang ein Jahreshoch. Bei 21 522,75 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.
Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ Composite
Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ Composite sind aktuell Corcept Therapeutics (+ 24,19 Prozent auf 42,00 USD), JetBlue Airways (+ 18,26 Prozent auf 4,96 USD), SMC (+ 9,90 Prozent auf 427,00 USD), Veeco Instruments (+ 7,33 Prozent auf 36,91 USD) und Intel (+ 7,25 Prozent auf 47,26 USD). Die Verlierer im NASDAQ Composite sind derweil Elron Electronic Industries (-17,86 Prozent auf 1,44 USD), NETGEAR (-8,63 Prozent auf 22,35 USD), World Acceptance (-6,21 Prozent auf 127,10 USD), Lifetime Brands (-5,83 Prozent auf 4,85 USD) und Microvision (-4,36 Prozent auf 0,67 USD).
Die teuersten Konzerne im NASDAQ Composite
Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 24 866 318 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3,671 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert aus.
NASDAQ Composite-Fundamentalkennzahlen
Unter den NASDAQ Composite-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie mit 1,96 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index zeigt die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 12,00 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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