Aufschläge in New York: NASDAQ Composite liegt schlussendlich im Plus

Der NASDAQ Composite stieg im NASDAQ-Handel schlussendlich um 2,78 Prozent auf 25 122,18 Punkte. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 1,67 Prozent auf 24 852,05 Punkte an der Kurstafel, nach 24 442,94 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Donnerstag bei 24 813,84 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 25 171,44 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der NASDAQ Composite seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verzeichnet der NASDAQ Composite bislang Verluste von 0,452 Prozent. Vor einem Monat, am 30.06.2026, lag der NASDAQ Composite noch bei 26 213,72 Punkten. Der NASDAQ Composite lag noch vor drei Monaten, am 30.04.2026, bei 24 892,31 Punkten. Der NASDAQ Composite notierte noch vor einem Jahr, am 30.07.2025, bei 21 129,67 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 8,12 Prozent aufwärts. Bei 27 190,21 Punkten verzeichnete der NASDAQ Composite bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 20 690,25 Punkten.

NASDAQ Composite-Aufsteiger und -Absteiger

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell MarketAxess (+ 29,45 Prozent auf 162,76 USD), Corcept Therapeutics (+ 27,29 Prozent auf 118,32 USD), AXT (+ 26,97 Prozent auf 46,94 USD), FormFactor (+ 26,28 Prozent auf 105,38 USD) und Neogen (+ 22,66 Prozent auf 11,53 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ Composite sind derweil LKQ (-14,36 Prozent auf 22,60 USD), Covenant Transport (-11,20 Prozent auf 36,85 USD), Omnicell (-10,36 Prozent auf 37,11 USD), Euronet Worldwide (-8,37 Prozent auf 76,67 USD) und Woodward (-7,56 Prozent auf 356,28 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ Composite derzeit am höchsten. 40 043 711 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ Composite hat die Apple-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 4,362 Bio. Euro den größten Anteil.

KGV und Dividende der NASDAQ Composite-Mitglieder

Unter den NASDAQ Composite-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie mit 3,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die SIGA Technologies-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 17,96 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at