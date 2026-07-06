Aufschläge in New York: NASDAQ Composite mit positivem Vorzeichen

Um 17:59 Uhr verbucht der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel Gewinne in Höhe von 1,35 Prozent auf 26 181,04 Punkte. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,646 Prozent auf 25 999,61 Punkte an der Kurstafel, nach 25 832,67 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ Composite lag am Montag bei 25 963,44 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 26 191,53 Punkten erreichte.

NASDAQ Composite-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, stand der NASDAQ Composite bei 25 709,43 Punkten. Der NASDAQ Composite verzeichnete vor drei Monaten, am 06.04.2026, den Wert von 21 996,34 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite erreichte am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2025, einen Stand von 20 601,10 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 schlägt ein Plus von 12,68 Prozent zu Buche. Der NASDAQ Composite erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 27 190,21 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 20 690,25 Punkten registriert.

NASDAQ Composite-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite befinden sich derzeit AXT (+ 19,09 Prozent auf 67,43 USD), SMC (+ 11,67 Prozent auf 478,10 USD), Ceva (+ 10,91 Prozent auf 44,83 USD), Commercial Vehicle Group (+ 6,82 Prozent auf 4,70 USD) und Omnicell (+ 6,51 Prozent auf 45,83 USD). Schwächer notieren im NASDAQ Composite derweil Donegal Group B (-8,36 Prozent auf 21,05 USD), Microvision (-7,58 Prozent auf 0,35 USD), O Reilly Automotive (-7,01 Prozent auf 83,92 USD), Consumer Portfolio Services (-5,41 Prozent auf 9,10 USD) und IMAX (-5,02 Prozent auf 37,88 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im NASDAQ Composite sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 7 783 862 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 4,127 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Aktien im Fokus

Im NASDAQ Composite weist die Consumer Portfolio Services-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 15,54 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at