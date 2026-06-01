Aufschläge in New York: NASDAQ Composite mittags auf grünem Terrain

Der NASDAQ Composite erhöht sich im NASDAQ-Handel um 17:58 Uhr um 0,24 Prozent auf 27 037,70 Punkte. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Verlust von 0,074 Prozent auf 26 952,58 Punkte an der Kurstafel, nach 26 972,62 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 26 913,12 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 27 079,02 Zählern.

So bewegt sich der NASDAQ Composite seit Beginn Jahr

Der NASDAQ Composite wurde vor einem Monat, am 01.05.2026, mit 25 114,44 Punkten bewertet. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, notierte der NASDAQ Composite bei 22 668,21 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.05.2025, wies der NASDAQ Composite 19 113,77 Punkte auf.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 16,36 Prozent. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch liegt aktuell bei 27 094,80 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 20 690,25 Zählern.

Tops und Flops aktuell

Zu den Top-Aktien im NASDAQ Composite zählen derzeit Nortech Systems (+ 12,79 Prozent auf 16,84 USD), Salesforce (+ 10,04 Prozent auf 210,29 USD), Ceva (+ 9,65 Prozent auf 43,84 USD), Nice Systems (+ 9,54 Prozent auf 101,50 USD) und Lifetime Brands (+ 9,01 Prozent auf 9,32 USD). Die Verlierer im NASDAQ Composite sind hingegen Donegal Group B (-16,45 Prozent auf 16,00 USD), Americas Car-Mart (-15,17 Prozent auf 10,43 USD), SMC (-8,45 Prozent auf 400,00 USD), JetBlue Airways (-7,40 Prozent auf 5,07 USD) und QUALCOMM (-6,55 Prozent auf 234,59 USD).

NASDAQ Composite-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 21 524 918 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ Composite macht die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 4,380 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

NASDAQ Composite-Fundamentaldaten

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,46 erwartet. Unter den Aktien im Index präsentiert die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 12,82 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at